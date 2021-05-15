Горячая точка: Армения обвиняет Азербайджан в нарушении его территориальной целостности

Генеральный прокурор Армении возбудил уголовное дело о “нарушении территориальной целостности” Азербайджаном после того, как министерство обороны Армении обвинило Азербайджан в перемещении сил на его территорию. Об этом пишет Reuters.

Министерство обороны Армении заявило, что азербайджанские вооруженные силы “провели очередную провокацию против суверенной территории Республики Армения, пытаясь обеспечить позиционное продвижения в приграничных районах Варденис и Сисиан”.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал азербайджанские войска выйти из Армении и призвал Совет Безопасности ООН помочь урегулировать напряженность, говорится в сообщении Елисейского Союза. Франция является частью Минской группы, предназначенной для посредничества между Арменией и Азербайджаном.

Министерство обороны Армении заявило, что армянская сторона остановила наступление азербайджанцев и заставила свои войска вернуться на свои позиции.

Азербайджан отклонил обвинения, заявив, что он применяет собственную границу и стремится смягчить напряженность в регионе, заявил его министерство иностранных дел поздно в четверг в четверг.

Министерство Азербайджана назвало реакцию Армении на развитие событий “неадекватной” и “провокационной”, добавив, что азербайджанские чиновники вели переговоры с армянскими пограничниками.

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И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян направил письма председателю Совета ОДКБ, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и другим членам совета организации в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе. Как сообщила пресс-служба МИД республики, об этом в ходе телефонного разговора сообщил генсеку ОДКБ Станиславу Засю и.о. главы внешнеполитического ведомства республики Ара Айвазян.

В МИД указали, что собеседники продолжили обсуждение шагов, предпринимаемых для урегулирования ситуации на государственной границе Армении.

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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил об обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи в связи с обострением конфликта на армяно-азербайджанской границе.

Пашинян заявил, что такое заявление вызвано тем, что азербайджанские военные силы не полностью покинули территорию Армении, несмотря на заключенную договоренность о полном выводе войск.

“Поскольку договоренность не выполнена полностью, сегодня я обратился к президенту России в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Договором об армяно-российской группировке войск для предоставления Армении, в том числе, военной помощи”, — сказал Пашинян

Он также отметил, что Франция выразила готовность оказать военную помощь для урегулирования ситуации на границе Армении и Азербайджана.

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Азербайджан привержен устранению напряженности в регионе, ведет переговоры с Арменией по ситуации на границе. Об этом заявил азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов в ходе состоявшегося в пятницу телефонного разговора с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США Филипом Рикером.

“Стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, провели обмен мнениями о напряженности на границе Азербайджана и Армении... Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан привержен устранению напряженности в регионе. Он довел до внимания собеседника, что для скорейшего разрешения напряженной ситуации на границе в течение нескольких часов в регион было командировано руководство Госпогранслужбы Азербайджанской Республики и с противоположной стороной ведутся переговоры”, — сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Собеседники также подчеркнули важность разрешения напряженности посредством переговоров.

Напомним

Армения и Азербайджан остаются в споре после последнего кровавого конфликта вокруг нагорно-карабахского анклава прошлого года, который заблокировал территориальные выгоды для Азербайджана, и в конце концов остановил режим прекращения огня при посредничестве России.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стал проходить непосредственно рядом с Сюникской областью.

В среду Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях “корректировки границы” пытались провести “определенные работы” в одном из приграничных районов Сюника. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные пресекли эти работы ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня Пашинян собрал заседание Совета безопасности республики, в ходе которого назвал события, произошедшие посягательством на территорию Армении. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.

Согласно статье 2 договора ОДКБ, в случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств-участников либо угрозы международному миру и безопасности члены ОДКБ незамедлительно приводят в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций, вырабатывают и принимают меры по оказанию помощи в целях устранения возникшей угрозы.







