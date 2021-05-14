Британия готовит законы о защите животных: они все - разумные существа

Департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании разработал план действий, который вводит ряд новых мер по защите домашних и диких животных. Об этом сообщается на сайте британского правительства, пишет Медуза.

План предполагает серию реформ, среди которых юридическое признание животных разумными существами, запрет на электрошоковые ошейники, запрет на содержание приматов в качестве домашних животных, запрет на продажу слоновой кости, прекращение экспорта животных на откорм и убой.

Также департамент окружающей среды хочет запретить рекламу «неприемлемых методов обращения с животными», существующих за границей — например, катания на слонах. Кроме того, департамент намерен изучить возможность введения запрета на фуа-гра.

Чтобы реализовать эти реформы, департамент окружающей среды представит на рассмотрение британского парламента серию законопроектов. Первый из них будет внесен в парламент уже 13 мая.

Теперь, когда Великобритания покинула ЕС, у нас появились новые возможности для дальнейшего усиления стандартов защиты животных и укрепления своих позиций в качестве глобального защитника прав животных (англ. яз.).

Напомним

За последние десять лет власти Великобритании приняли серию законов по защите животных. В частности, запретили использовать диких животных в цирке, обязали устанавливать камеры наблюдения на скотобойнях и ужесточили максимальное наказание за жестокое обращение с животными с шести месяцев до пяти лет лишения свободы.



