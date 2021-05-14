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Украина и Центральноевропейская пятерка: обсуждали вакцинацию и угрозу от РФ

22:00, 14 май 2021
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Главы МИД Центральноевропейской пятерки (Австрии, Словакии, Словении, Венгрии, Чехии) - и Украина обсудили вопросы вакцинации, обеспечения мобильности граждан и угрозу со стороны России. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил на совместной пресс-конференции, передает корреспондент Укринформ.

По словам Кулебы, участники встречи сосредоточились на двух основных вопросах, первый из которых касался коронавируса. В частности, глава украинской дипломатии рассказал коллегам, что приоритетами Украины является вакцинация, обеспечение мобильности граждан, а также поддержка бизнеса, предпринимателей и экспортеров.
"Это те три сферы, где Украина хочет сотрудничать с членами "Центральной пятерки", с нашими добрыми соседями и партнерами из Европейского Союза, чтобы обеспечить вакцинацию, способствовать свободе передвижения и способствовать торговле и экономическому облегчению для нашего бизнеса", - подчеркнул Кулеба.
Он отметил, что вторым вопросом, на который министры обратили особое внимание, было развертывание войск России на границе с Украиной и на оккупированных территориях.
"Я благодарен всем странам "Центральной пятерки" за решительную поддержку территориальной целостности и суверенитета моей страны в пределах ее международно признанных границ", - подчеркнул глава МИД Украины.
Он добавил, что в последние недели в Украине имели возможность "почувствовать эту поддержку не только на словах, но и в готовности предложить нам практическую помощь".
"Я сообщил министрам, несмотря на заявления России о выводе своих войск с границы с Украиной, угроза новых военных провокаций остается неизбежной, и очень большое количество российских войск и военной техники остается вдоль границ Украины и на оккупированных территориях", - заявил глава МИД.
Он также ознакомил коллег с украинской инициативой "Крымская платформа" и поблагодарил их за "очень продуктивный и открытый разговор по всем темам".
Напомним
12-13 мая Кулеба находится с рабочим визитом в Словакии, где впервые принял участие в заседании глав дипломатии Центральноевропейской пятерки.
Он также провел встречи с главами МИД Словакии и Венгрии в двустороннем формате.



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