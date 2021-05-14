Пятьсот воров в законе и сто иностранцев попали под очередные санкции СНБО

Украина ввела санкции против более чем 500 "воров в законе" и 111 иностранцев - "криминальных авторитетов". Такие итоги очередного заседания СНБО озвучил Владимир Зеленский, сообщает УНН.

"После принятия закона о ворах в законе, Стратегии борьбы с организованной преступностью и девяти месяцев работы применены персональные санкции против 557 воров в законе, известных сейчас в мире. Большинство из них сейчас находится не в Украине. А число тех, кто находится в Украине на свободе, уменьшилось вдвое - с 34 до 17 человек", - сказал Зеленский.

По словам Главы государства, в отношении всех этих лиц применены: блокировка активов, запрет въезда на территорию Украины, отказ в предоставлении или отмена визы, вида на временное или постоянное проживание, разрешения на иммиграцию, отказ в продлении срока пребывания в Украине, невозможность получения ими гражданства Украины и принудительное выдворение.

"То же самое касается и другого звена этого мира - лидеров преступных группировок, так называемых "криминальных авторитетов". Мы - гостеприимная страна, но не для 111 иностранцев. Это - криминальные авторитеты, в отношении которых сегодня применен такой же пакет санкций. Мы не говорим вам "до свидания", мы говорим "прощай", - добавил Президент.

СНБО начал работать в "турборежиме" с начала февраля. Она уже ввела санкции против ряда лиц, в том числе украинских политиков, иностранцев, контрабандистов.

Что касается последних, то Президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о введении персональных санкций в отношении лиц, которых можно назвать "топ-десяткой украинской контрабанды".

Позже СНБО принял новый пакет санкций против контрабандистов. Санкции применяются в отношении 12 человек.

Как сообщал ранее УНН, Совет национальной безопасности и обороны Украины готовит пакет санкций в отношении 5 действующих народных депутатов Украины.

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Совет нацбезопасности и обороны Украины также принял Стратегию развития кибербезопасности на следующие 5 лет. Об этом сообщил по итогам заседания СНБО вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Сегодня на заседании СНБО было несколько вопросов, касающихся той сферы, в которой мы формируем политику. Первый вопрос касался Стратегии кибербезопасности нашего государства. Хочу отметить, что была принята Стратегия развития кибербезопасности на следующие 5 лет", - сказал Федоров.

По словам министра, подход к формированию этой стратегии, и качество этого документа, и актуальность - на высшем уровне.

"От аудита сегодняшней ситуации, от понимания, что нам нужно делать, чтобы наша страна стала в направлении киберзащиты передовой страной в мире - все указано в стратегии", - сказал он.



