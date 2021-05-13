Третье "серебро" получила Украина на чемпионате Европы по водным видам спорта

Украина третьей завоеванной наградой в артистическом плавании продолжила выступления на чемпионате Европы по водным видам спорта, сообщает НОК Украины.

“Фантастическое выступление под музыку из балета „Лебединое озеро“ приносит украинской команде „серебро“ чемпионата Европы в технической программе”, — говорится в сообщении НОК Украины.

Украинская команда в составе Марты Фединой, Анастасии Савчук, Власти и Марины Алексиивои, Екатерины Резник, Алины Шинкаренко, Ксении Сидоренко, Елизаветы Яхно, набрала 92,392 балла.

Золотая награда в активе россиянок, а “бронза” — у испанок.

Для Украины это третье подряд “серебро” в технической программе на Евро по водным видам спорта среди команд.



