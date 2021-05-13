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Третье "серебро" получила Украина на чемпионате Европы по водным видам спорта

23:00, 13 май 2021
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Украина третьей завоеванной наградой в артистическом плавании продолжила выступления на чемпионате Европы по водным видам спорта, сообщает НОК Украины.

“Фантастическое выступление под музыку из балета „Лебединое озеро“ приносит украинской команде „серебро“ чемпионата Европы в технической программе”, — говорится в сообщении НОК Украины.
Украинская команда в составе Марты Фединой, Анастасии Савчук, Власти и Марины Алексиивои, Екатерины Резник, Алины Шинкаренко, Ксении Сидоренко, Елизаветы Яхно, набрала 92,392 балла.
Золотая награда в активе россиянок, а “бронза” — у испанок.
Для Украины это третье подряд “серебро” в технической программе на Евро по водным видам спорта среди команд.


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