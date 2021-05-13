Россия нацелила войска на Украину: под угрозой 65% нашей границы

Президент Владимир Зеленский сообщил, что пока не наблюдается реального уменьшения российского военного контингента и техники у границ Украины. Председатель Службы безопасности Иван Баканов во время выступления на форуме “Украина 30. Безопасность страны” сказал, что Россия до сих пор держит около границы с Украиной около 100 тысяч военных, развернутых на пяти ключевых направлениях, сообщает прессцентр СБУ.

Так, отметил председатель СБУ, Россия отвела лишь часть своей армии от украинских границ.

“Посмотрите на эту карту. Боевой и численный состав ударной группировки Вооруженных Сил РФ, развернутой вдоль границы Украины и на оккупированной территории Крыма, составляет около 100 тыс. человек. Это по состоянию на сейчас — танки, боевые самолеты, корабли, вертолеты, многобатальйонные тактические группы и группы ракетных войск и артиллерии. Можем выделить 5 основных оперативных направлений, но не стоит забывать и о Беларуси, которая является потенциальным союзником РФ, в случае, если Российская Федерация будет реализовывать план вторжения в Украину”, — сказал Баканов.

В частности, из опасных направлений можно выделить Северский, Слободской, Донецкий, ОРДЛО и Крымское межвидовое объединения войск.

Так, по его словам, доказательством опасности со стороны Минска являются последние совместные учения Беларуси и РФ.

“То есть, 65% украинской границы — уязвимы, остальные 35% на Западном направлении также требуют пристального внимания со стороны нашего государства, ведь Россия активно использует и подпитывает националистические движения в этих государствах для того, чтобы влиять на ситуацию в Украине”, — добавил глава СБУ.

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Военные атташе Соединенных Штатов Америки в четверг, 13 мая, завершили трехдневный рабочий визит в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Представители Вашингтона посетили военные подразделения украинской армии на линии разграничения и убедились в том, что российские войска присутствуют на востоке Украины. Об этом заявили в пресс-службе ООС.

"Представители США посетили подразделения Вооруженных Сил Украины, которые непосредственно выполняют задачи на линии соприкосновения с противником, оценили ситуацию на фронте, и убедились в присутствии русских войск на Востоке Украины", - говорится в сообщении штаба в Facebook.

Американскую делегацию представляли атташе Сухопутных войск, полковник Брендон Пресли, атташе Сухопутных войск, полковник Пол Шмидт и помощник атташе Сухопутных войск, капитан Джеймс Типпетс.







