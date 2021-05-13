"Поддержать"
Тренды:
Новости
Третье "серебро" получила Украина на чемпионате Европы по водным видам спорта
Россия нацелила войска на Украину: под угрозой 65% нашей границы
Евроинтеграция: Украину официально включили в проект "Европейский Шелковый путь"
Израильско-палестинский конфликт: это настоящая война, которая грозит подорвать весь мир
Украина объявила войну куму Путина: чем это обернётся для Украины - большой вопрос
Как живут люди в мире: Узбекистан. Особенности путешествий в пандемию
День Победы в Украине: заявление президента Зеленского и отчет полиции
Тысячи пиявок, охраняемых Вашингтонской конвенцией, хотели вывезти из Львова в Варшаву
Ноутбуки для учителей: правительство выделило почти миллиард гривен
Иски на 4,5 млрд долларов подал украинский бизнес против России из-за оккупации
Какие б/у BMW самые надежные? PR
Украина вышла из третьей волны пандемии COVID-19 - красного уровня больше нет
В Украине будут производить швейцарские пассажирские поезда
Создан одноразовый пластик, который быстро и безопасно разлагается в воде
Правосудие наконец-то добралось до «черных археологов», им грозят реальные сроки
Все новости
Политика / Армия / Главные новости / Фото

Россия нацелила войска на Украину: под угрозой 65% нашей границы

22:00, 13 май 2021
78
Версия для печати

Президент Владимир Зеленский сообщил, что пока не наблюдается реального уменьшения российского военного контингента и техники у границ Украины. Председатель Службы безопасности Иван Баканов во время выступления на форуме “Украина 30. Безопасность страны” сказал, что Россия до сих пор держит около границы с Украиной около 100 тысяч военных, развернутых на пяти ключевых направлениях, сообщает прессцентр СБУ.

Так, отметил председатель СБУ, Россия отвела лишь часть своей армии от украинских границ.
“Посмотрите на эту карту. Боевой и численный состав ударной группировки Вооруженных Сил РФ, развернутой вдоль границы Украины и на оккупированной территории Крыма, составляет около 100 тыс. человек. Это по состоянию на сейчас — танки, боевые самолеты, корабли, вертолеты, многобатальйонные тактические группы и группы ракетных войск и артиллерии. Можем выделить 5 основных оперативных направлений, но не стоит забывать и о Беларуси, которая является потенциальным союзником РФ, в случае, если Российская Федерация будет реализовывать план вторжения в Украину”, — сказал Баканов.
В частности, из опасных направлений можно выделить Северский, Слободской, Донецкий, ОРДЛО и Крымское межвидовое объединения войск.
Так, по его словам, доказательством опасности со стороны Минска являются последние совместные учения Беларуси и РФ.
“То есть, 65% украинской границы — уязвимы, остальные 35% на Западном направлении также требуют пристального внимания со стороны нашего государства, ведь Россия активно использует и подпитывает националистические движения в этих государствах для того, чтобы влиять на ситуацию в Украине”, — добавил глава СБУ.
* * *
Военные атташе Соединенных Штатов Америки в четверг, 13 мая, завершили трехдневный рабочий визит в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Представители Вашингтона посетили военные подразделения украинской армии на линии разграничения и убедились в том, что российские войска присутствуют на востоке Украины. Об этом заявили в пресс-службе ООС.
"Представители США посетили подразделения Вооруженных Сил Украины, которые непосредственно выполняют задачи на линии соприкосновения с противником, оценили ситуацию на фронте, и убедились в присутствии русских войск на Востоке Украины", - говорится в сообщении штаба в Facebook.
Американскую делегацию представляли атташе Сухопутных войск, полковник Брендон Пресли, атташе Сухопутных войск, полковник Пол Шмидт и помощник атташе Сухопутных войск, капитан Джеймс Типпетс.



Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла — более трети
Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла — более трети
Мы сами себя чувствуем богатыми или бедными: социологическое исследование
Мы сами себя чувствуем богатыми или бедными: социологическое исследование
У женщин лишь 3% крупнейших компаний в Украине, чтобы догнать мужчин-бизнесменов нужно 250 лет
У женщин лишь 3% крупнейших компаний в Украине, чтобы догнать мужчин-бизнесменов нужно 250 лет
Мультимедиа
Смотреть еще
Политика / Армия / Главные новости / Фото
Вчера, 22:00
Россия нацелила войска на Украину: под угрозой 65% нашей границы
Россия нацелила войска на Украину: под угрозой 65% нашей границы
Израильско-палестинский конфликт: это настоящая война, которая грозит подорвать весь мир
Израильско-палестинский конфликт: это настоящая война, которая грозит подорвать весь мир
Правосудие наконец-то добралось до «черных археологов», им грозят реальные сроки
Правосудие наконец-то добралось до «черных археологов», им грозят реальные сроки
В Тузловские лиманы, что на Одесчине, прилетели 700 белых лебедей
В Тузловские лиманы, что на Одесчине, прилетели 700 белых лебедей
Спортсменка, каратистка и просто красавица Анжелика Терлюга привезла в Украину золото
Спортсменка, каратистка и просто красавица Анжелика Терлюга привезла в Украину золото
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены