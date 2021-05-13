Израильско-палестинский конфликт: это настоящая война, которая грозит подорвать весь мир

Обострение отношений между Израилем и арабами Палестины и сектора Газа, которое началось на праздники, продолжается и принимает все более разрушительный характер. Обе стороны охватили массовые погромы. Число жертв растет, среди них дети. Об этом сообщает The Times of Israel.



ХАМАС запустил по Израилю более 1600 ракет, почти все они перехвачены. В ответ ЦАХАЛ обстреливает сектор Газа. В Армии обороны Израиля заявили о нанесении авиаудара по разведывательному центру палестинской группировки ХАМАС. Утверждается, что внутри находились десятки оперативников группировки.

Кроме того, армия обороны сообщила об ударе по четырем квартирам командиров боевиков в секторе Газа. По словам военных, эти квартиры использовались для ракетных обстрелов Израиля.

В свою очередь ХАМАС заявил, что выпустил ракету в направлении израильского аэропорта Рамон. За сообщение израильских военных, она упала в регионе Хевел-Ейлот, вблизи Эйлата. Из-за обострения ситуации израильские власти перенаправила некоторые рейсы в аэропорт Рамон из главного аэропорта Тель-Авива.

По последним данным в противостоянии в регионе погибли по меньшей мере 83 человека в секторе Газа и семь в Израиле. Армия обороны Израиля сообщила, что обстреляла цели, подконтрольные ХАМАС, 600 раз.











Напомним

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Также в израильских городах Лоди и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоди ввели чрезвычайное положение.

Командование армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявило о призыве 7 тыс. резервистов, которые должны прибыть на базу в полной готовности к участию в боевых действиях.







