"Поддержать"
Тренды:
Новости
Третье "серебро" получила Украина на чемпионате Европы по водным видам спорта
Россия нацелила войска на Украину: под угрозой 65% нашей границы
Евроинтеграция: Украину официально включили в проект "Европейский Шелковый путь"
Израильско-палестинский конфликт: это настоящая война, которая грозит подорвать весь мир
Украина объявила войну куму Путина: чем это обернётся для Украины - большой вопрос
Как живут люди в мире: Узбекистан. Особенности путешествий в пандемию
День Победы в Украине: заявление президента Зеленского и отчет полиции
Тысячи пиявок, охраняемых Вашингтонской конвенцией, хотели вывезти из Львова в Варшаву
Ноутбуки для учителей: правительство выделило почти миллиард гривен
Иски на 4,5 млрд долларов подал украинский бизнес против России из-за оккупации
Какие б/у BMW самые надежные? PR
Украина вышла из третьей волны пандемии COVID-19 - красного уровня больше нет
В Украине будут производить швейцарские пассажирские поезда
Создан одноразовый пластик, который быстро и безопасно разлагается в воде
Правосудие наконец-то добралось до «черных археологов», им грозят реальные сроки
Все новости
Политика / Видео / Главные новости

Израильско-палестинский конфликт: это настоящая война, которая грозит подорвать весь мир

20:00, 13 май 2021
88
Версия для печати

Обострение отношений между Израилем и арабами Палестины и сектора Газа, которое началось на праздники, продолжается и принимает все более разрушительный характер. Обе стороны охватили массовые погромы. Число жертв растет, среди них дети. Об этом сообщает The Times of Israel.

ХАМАС запустил по Израилю более 1600 ракет, почти все они перехвачены. В ответ ЦАХАЛ обстреливает сектор Газа. В Армии обороны Израиля заявили о нанесении авиаудара по разведывательному центру палестинской группировки ХАМАС. Утверждается, что внутри находились десятки оперативников группировки.

Кроме того, армия обороны сообщила об ударе по четырем квартирам командиров боевиков в секторе Газа. По словам военных, эти квартиры использовались для ракетных обстрелов Израиля.
В свою очередь ХАМАС заявил, что выпустил ракету в направлении израильского аэропорта Рамон. За сообщение израильских военных, она упала в регионе Хевел-Ейлот, вблизи Эйлата. Из-за обострения ситуации израильские власти перенаправила некоторые рейсы в аэропорт Рамон из главного аэропорта Тель-Авива.
По последним данным в противостоянии в регионе погибли по меньшей мере 83 человека в секторе Газа и семь в Израиле. Армия обороны Израиля сообщила, что обстреляла цели, подконтрольные ХАМАС, 600 раз.




Напомним
Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.
Также в израильских городах Лоди и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоди ввели чрезвычайное положение.
Командование армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявило о призыве 7 тыс. резервистов, которые должны прибыть на базу в полной готовности к участию в боевых действиях.



Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла — более трети
Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла — более трети
Мы сами себя чувствуем богатыми или бедными: социологическое исследование
Мы сами себя чувствуем богатыми или бедными: социологическое исследование
У женщин лишь 3% крупнейших компаний в Украине, чтобы догнать мужчин-бизнесменов нужно 250 лет
У женщин лишь 3% крупнейших компаний в Украине, чтобы догнать мужчин-бизнесменов нужно 250 лет
Мультимедиа
Смотреть еще
Политика / Армия / Главные новости / Фото
Вчера, 22:00
Россия нацелила войска на Украину: под угрозой 65% нашей границы
Россия нацелила войска на Украину: под угрозой 65% нашей границы
Израильско-палестинский конфликт: это настоящая война, которая грозит подорвать весь мир
Израильско-палестинский конфликт: это настоящая война, которая грозит подорвать весь мир
Правосудие наконец-то добралось до «черных археологов», им грозят реальные сроки
Правосудие наконец-то добралось до «черных археологов», им грозят реальные сроки
В Тузловские лиманы, что на Одесчине, прилетели 700 белых лебедей
В Тузловские лиманы, что на Одесчине, прилетели 700 белых лебедей
Спортсменка, каратистка и просто красавица Анжелика Терлюга привезла в Украину золото
Спортсменка, каратистка и просто красавица Анжелика Терлюга привезла в Украину золото
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены