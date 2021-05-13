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Украина объявила войну куму Путина: чем это обернётся для Украины - большой вопрос

19:00, 13 май 2021
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Печерский районный суд Киева отправил народного депутата Украины Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест, хотя прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей до 10 июля с альтернативой внесения залога в 300 млн грн. Об этом сообщает УНН.

“Относительно ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Медведчука отказать. Применить меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, запретив покидать ему место своего проживания сроком до 9 июля”, — сказал судья. Кроме того, нардепа обязали сдать на хранение паспорт для выезда за границу и надеть электронный браслет.
Напомним
19 февраля Президент Владимир Зеленский, на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, ввел в действие санкции против Медведчука, его жены и других лиц, среди которых и депутат Козак. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга “Новости”, куда также входят телеканалы “ZIK” и “NewsOne”, 112-канал. Под санкции попали: “Новые коммуникации” — ZIK, “НОВОСТИ 24 ЧАСА” — “ПАРТНЕР ТВ”, “ЛИДЕР ТВ”, “ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ ”112-ТВ“, ”ТВ ВЫБОР“ - 112 канал, ”НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ“ - основатель Тарас Козак, “Ариадна ТВ” — владелец Тарас Козак. Санкции будут действовать 5 лет.
В начале марта Виктора Медведчука допросили следователи Службы безопасности Украины. Вопросы касались в том числе и фактов, которые фигурируют в так называемых “пленках Медведчука-Суркова”. Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщал, что обнародованные аудиозаписи разговоров лиц, которых СМИ идентифицировали, как Виктора Медведчука и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова, приобщены к уголовному производству.
11 мая Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрении депутатам украинского парламента Медведчуку и Козаку. Она уточнила, что "народные депутаты М и К" подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму.
Также Венедиктова подвела своеобразные итоги предварительной работы прокуратуры. По ее словам:
1. Считать Крым частью другого государства — нельзя.
2. Способствовать и непосредственно участвовать в передаче ценных документов, касающихся украинских недр, денежный эквивалент ресурсов которых составляет 38 млрд грн — нельзя.
3. Становиться правопреемником украинской собственности, что по праву принадлежит гражданам Украины — нельзя.
4. Раскрывать сведения, содержащие гостайну — нельзя.
5. Создавать армию информационных клоунов и кукловодить ними в собственных антиукраинских интересах — нельзя.
Служба безопасности Украины провела обыски в кабинете нардепа Виктора Медведчука в офисе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", а также в его домах в Киеве.
12 мая Медведчук пришел в Офис Генпрокурора для участия в следственных действиях и ему вручили подозрение.
Председатель Службы безопасности Иван Баканов сообщил, что Тарас Козак находится на территории Российской Федерации.
13 мая состоялся суд по определению меры пресечения для Медведчука - избран круглосуточный арест на два месяца.



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