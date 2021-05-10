Тысячи пиявок, охраняемых Вашингтонской конвенцией, хотели вывезти из Львова в Варшаву

Польские пограничники предотвратили контрабанду 14 килограммов пиявок. На контрольно-пропускном пункте Гребеннэ представители Пограничной службы обнаружили в рейсовом автобусе, следовавшем из Украины в Польшу, мешки, в которых были спрятаны пиявки. Об этом сообщает Польское радио, пишет Dailylviv.

«Пограничники нашли пиявки при осмотре транспортного средства, въезжал в Польшу через КПП в Гребенном. Животные были спрятаны в мешки, находившиеся в одном из багажей. В общем пограничники обнаружили 14 килограммов пиявок, соответствует кильканадцятьом тысячам штук », - сообщает на своей интернет-странице Палата налоговой администрации в Люблине.По словам водителя автобуса, 42-летнего гражданина Украины, багаж, который был предоставлен во Львове неизвестной, направлялся в Варшаву, на Западный вокзал, где его должна была получить неизвестный ему человек. Как сказал водитель, он думал, что в багаже ​​находятся черви для ловли рыбы. Против водителя автобуса открыто уголовное производство в связи с перевозкой контрабанды, ему грозит от 3 месяцев до 5 лет заключения.Как сообщает Палата налоговой инспекции, найденные в мешках пиявки относятся к видам, подлежащих охране в соответствии с Вашингтонской конвенцией CITES, регулирующей перемещения и перевозки через границу 5000 видов животных и более 28000 видов растений.



