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Политика / Криминал

Иски на 4,5 млрд долларов подал украинский бизнес против России из-за оккупации

12:00, 10 май 2021
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Украинский бизнес, который потерял собственность и прибыли от агрессии России на Донбассе и оккупации Крыма, подал иски в свыше 12 коммерческих арбитражей. Общая сумма претензий составляет более 4,5 млрд долларов, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала "Дом".
"Мы активно поощряем наши предприятия, которые потеряли свою собственность, лишились прибыли, обращаться в арбитражи и отсуживать, отсуживать и еще раз отсуживать у российской стороны все, что они потеряли", – соказал Енин.
По его словам, процессы только начались, но уже есть первые позитивные результаты.
"Если говорить о коммерческих арбитражах, у нас их более 12. А в рамках трех из них, как минимум, есть уже первые позитивные решения. Это совокупно где-то приблизительно 250 млн долларов", – сообщил замминистра.
В то же время Россия пытается обжаловать решения коммерческих арбитражей.
"Но это абсолютно не останавливает решения, которые вступили в законную силу. Поэтому насчитывается пеня, а все это ложиться на плечи простого российского налогоплательщика, который в какой-то момент скажет "а куда идут наши деньги?". И сколько бы российская сторона не оттягивала наступление абсолютно очевидных последствий, это все более и более удорожает цену", – резюмировал Енин.
Ранее российский политолог и публицист Андрей Пионтковский назвал Россию страной-спонсором международного терроризма, которая несет угрозу всему миру.


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