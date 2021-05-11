Как живут люди в мире: Узбекистан. Особенности путешествий в пандемию

Люди пытаются изменить ситуацию, в которую загнала весь мир пандемия коронавируса. Вакцинация, тестирование, маски - всё идёт в ход, только чтобы как-то обеспечить себе свободу передвижения.

Киевлянка, журналистка Юлия Недопитанская - большой любитель путешествий, и уже побывала во многих странах. Очень увлечена Востоком. В этом году она исполнила мечту своей жизни - съездила в Узбекистан. Поездка закончилась несколько дней назад. И эта удивительная страна не разочаровала её и близких, с которыми ездила.

Для нашего сайта Юлия сделала специальный репортаж.

Я влюбилась в эту страну! Всем советую там побывать! Такого, как в Узбекистане, вы не увидите нигде в мире! Архитектура, кухня, самобытность, традиции, древности... но главное это ЛЮДИ! Я таких людей ещё не встречала! Настолько хороших, дружелюбных, вежливых, трудолюбивых. Мы ездили между городами, в горы, в разные вилайеты (это типа наших областей). И люди везде замечательные!

А трудолюбие просто поражает! Вдоль дорог ни единого неухоженного дерева, все цветочки политы и окучены, кустики подрезаны, виноградники подвязаны; мирно пасутся барашки и коровки (тоже чистюсенькие). Узбекистан - это рай на земле...

Туристов сейчас нет. Узбеки темноволосые, а мы беленькие (семейство). Четверо белобрысых очень отличаются в толпе, поэтому нас разглядывали, незаметно фотографировали, но это как-то мило, не чувствуешь себя зверьком.

Интересно: в Узбекистане совсем нет ковид-паники. Прилетели мы с тестом, но и всё на том. Всё остальное на бумаге.

В масках почти не ходят (но встречались иногда люди в масках). О дистанции ​​узбеки, видимо, вообще ничего не знают. Кафе, бары, рестораны, театры, музеи и т. д. - работает всё! Закрыты только банки на выходные. Поэтому поменять валюту оказалось проблематично. Кроме того, в Узбекистане карточкой нигде не рассчитаешься, только наличные.

Сбылась моя мечта - увидеть славный город Самарканд! Я о нём со школы мечтала! И вот я здесь, со своими близкими, дорогими людьми! Самарканд меня не разочаровал! Это, действительно, невероятный, красивый, старинный, новейший, религиозный, свободный, мистический, искренний и так далее город!

Начинать знакомство с городом следует постепенно. В нём слишком много интересного! Если даже физически сможете оббежать большинство достопримечательностей, то голова взорвётся! Я начала с памятника Тимура Амира. Так здесь называют Тамерлана.

Правитель, живший в ХIII-XIV веке. Главный памятник стоит в центре города, на Университетском бульваре, напротив Университета. Кстати, очень похоже на наш парк Шевченко напротив красного корпуса. Так же много студентов и каштаны. Далее идёт небольшой мавзолей. Фотографировать в нём запрещено. Но не законом, а религией. В саркофаге останки учителя Тамерлана. Интересно, что учитель и правитель жили в разное время. Легенда гласит: учёный умер за 400 лет до рождения Тимура Амира, но являлся ему во сне. Подсказывал, куда и как идти воевать, какие законы принимать.

От мавзолея двигаемся в обсерваторию. Пешком далековато. Да ещё и с апреля начинается жара. Днём уже 30. Хотя местные смеются. Это для них ещё прохлада. Настоящее пекло с июня - до 50 градусов! Но город зелёный, и везде установлен автоматический полив. Благодаря чему выжить возможно!

Обсерватория Улугбека. Улугбек тоже известный правитель. Внук Тамерлана. Только, в отличие от деда, был не воином, а учёным. Гением. Он не участвовал ни в одном сражении. Когда Улугбек был подростком, Тамерлан взял его в поход. По дороге они проходили жилище звездочёта. Мальчика так заинтересовало, что он остался там, а не пошёл с дедом. Скорее всего, именно это его и спасло. После смерти Тамерлана была жестокая борьба за трон между сыновьями. В результате все друг друга поубивали, а престол достался внуку.

Улугбек построил обсерваторию невиданных для тех времён размеров! Она была высотой с современную 9-этажку! Небоскрёб 14 века. Точность измерений удивляет даже сейчас. Совпадают секунды. В музее при обсерватории сохранились документы и расчёты. А математические методички Улугбека до сих пор используют. По ним учатся студенты Оксфорда.

К сожалению, верхняя часть строения была разрушена сильным землетрясением лет 300 тому. Но Улугбек прославился не только обсерваторией. Правитель строил много школ. Визитная карточка Самарканда - Регистан, тоже его творение.

Улугбек построил большое медресе (школа богословия). А уже его внук достроит зеркальное здание. Умер Улугбек от рук собственных детей. Сыновья рвались воевать, а не учиться. Когда началась очередная борьба за трон, правитель добровольно отказался от своей ноши. Хотел стать отшельником и заниматься наукой. Но только он покинул стены города, как подосланные сыновьями стражники, отрубили ему голову.

Афросиаб. Это остатки (не руины) древнего Самарканда. Находится в самом центре города. Собственно, Афросиаб и есть Самарканд, который существовал до XII века. Но был уничтожен Чингисханом. Выжившие после набега, не вернулись на пепелище, а построили город вокруг.

Вы думали, Киев город каштанов? Нет! Город каштанов - Самарканд! Парки, аллеи, вдоль дорог! Каштаны везде! Они цветут и пахнут детством! По городу встречаются глиняные фигурки. Они, похоже, хаотично расставлены. Что означают и для чего они, не выяснили, но интересно.

Это бумажная фабрика! Не простая, а древняя и династическая. Технологии изготовления бумаги не изменились за последние лет 700! Кроме того, что она находится в живописном месте, здесь ещё и невероятно интересно. Мы видели весь процесс! Сын даже пробовал шлифовать лист. Конечно, эта бумага не совсем привычна нам. Он плотная и долговечная. Не боится влаги. Изделия из этой бумаги могут храниться 1000 лет. Их можно гладить. Из неё делают даже одежду, сумки, игрушки!

Шахизинда. Мемориальный комплекс Х-XIV вв. Это одна из визитных карточек Самарканда. Здесь нашли покой аристократы и учёные города.

Была ещё интересная вылазка на шёлковую фабрику Самарканда. Здесь делают ковры по древним технологиям. Работа - ручная! Коконы шелкопряда и шерсть закупают в Афганистане. Краски местные - это корни, кора деревьев, сушёные плоды, в зависимости от цвета. Руководит этой фабрикой дедушка с портрета. Сейчас ему 104 года, и мы с ним разминулись, он в тот день пораньше ушёл с работы, поэтому показывал всё нам его внук, мальчик, лет 17, но уже будущий руководитель!

Ковров не покупали, потому что они дорогие, хотя и прекрасны и достойны гораздо большего! Вот на фото за моей спиной коврик, который делали мастерицы 4 года! Он стоит 15 тысяч долларов!

Этим коврам только фабрика дает гарантийный срок 100 лет! А служат они и по 300-400 спокойно. А мы привезли сюзане - это такой маленький шёлковый коврик-салфетка с вышивкой, ну и палантин, тоже из нежного шёлка.

Мемориальный комплекс ГурЭмир. Могила Тамерлана. Место почитаемое. Мусульмане сюда приходят молиться. Хотя культ личности исламом запрещён. Тимур Амир покоится с сыновьями и своим советником. Саркофаги пустые. Останки находятся за маленькой дверью глубоко под землёй. Их перенесли туда в 1942 году. После того, как советские ученые вскрыли могилы для исследований и началась Вторая Мировая война. Говорят, было древнее пророчество: когда потревожат прах Амира, начнётся страшная бойня. Пророчество свершилось. Чтоб история не повторилась, останки спрятали от человеческих глаз. Теперь в эту маленькую дверь может войти только Президент Узбекистана.

Мечеть и мавзолей Биби Ханым. Любимая жена Тамерлана. Покоится она в соседнем квартале, минутах в 20 ходьбы от ГурЭмира. Их брак не был красивой историей любви. Скорее чёткий расчёт. Дело в том, что Тимур происходил из простой сельской семьи. И когда он стал правителем, необходимо было как-то это привязать к монархии. История умалчивает, как Тамерлан нашёл Биби Ханым. Но женился удачно. Женщина была внучкой Чингисхана и дочерью китайского императора. Уже в браке между ними всё же вспыхнули чувства. Известно, что правительница была очень красивой и умной. У неё не было детей, но до смерти она носила титул главной жены. А всего у Тимура было 70 жён. Кроме того, Биби Ханым занимала пост «министра иностранных дел», причём, официально! Легенда гласит, что в неё влюбился молодой архитектор. Юноша явно затягивал со сдачей объекта. Требовал от Биби Ханым поцелуй. Долго шли переговоры, но всё же женщина уступила. Тамерлан вернулся и про всё узнал. После этого архитектор пропал без вести. Говорят, ему удалось сбежать и дни свои он закончил в Персии (Иран). По другой версии, Тамерлан вернулся и у входа в Самарканд увидел новую мечеть. Подумал, что пока его не было, город завоевали враги. Была такая традиция, в захваченном месте строить свою мечеть. И Тамерлан стал обстреливать мечеть. Архитектор там и погиб. Какая из версий правдивая? Никто не знает. Прах Биби Ханым лежит напротив этой мечети. В мавзолее Биби Ханым, ее мать и сестра. Рядом тюрбы двух верных служанок. Правительница пережила супруга на три года. Её отравила невестка.

Бухара. Древние стены, которые выдержали набеги Македонского и Чингисхана, но половина была уничтожена большевиками: трон, которому 1000 лет и прекрасные медресе и мечети... Бухара - не менее древняя и не менее прекрасная, чем Самарканд! Расстояние между ними 300 с лишним километров. Ехали чуть больше четырёх часов. Но дорога и 30-градусная жара - неважно - ради Бухары.

Бухара и Самарканд - соперники с древности. Кто старше, кто красивее? Например, знаменитые Омар Хайям и Авиценна учились в Самарканде, а потом поехали работать в Бухару. Ещё здесь жил герой сказок и эпосов - Ходжа Насреддин. Есть самаркандский и бухарский плов, и они немного отличаются, ещё немного разные хлебцы-лепёшки, древние медресе, мечети, захоронения - и всё это невыразимо прекрасно...

Шахрисабз. Город в горах. От Самарканда до него ехать часа два машиной, по серпантину, через горный хребет. С Персидского переводится - город процветания. Шахрисабз - это место рождения Тамерлана. 700 лет назад он был деревушкой. Но Тимур Амир ещё при жизни превратил его в райский город. Тут был дворец Тамерлана, жили его родители. К сожалению, землетрясение уничтожило древнее строение. Остались лишь две стены и фрагменты мозаик. В Шахрисабзе покоится любимый сын Тамерлана - Джохангир. Умер 20-летним. Мечеть над его могилой разрушена, но склеп сохранился.

Конечно, это далеко не полный рассказ о путешествии. Для того, чтобы передать всё очарование древней земли, там надо побывать...

Ну а теперь то, что интересует всех потенциальных путешественников: как это - летать из страны в страну во время пандемии?

Путешествие в Узбекистан завершено. Впечатления самые лучшие! Но хочу рассказать через призму пандемии. Когда мы готовились к поездке, всё было на грани срыва, до самого заселения в отель. Причём, мы понимали, в случае фола деньги не вернутся, но, как известно, кто не рискует... тот сидит дома.

Первое: боялась лететь? Нет! И именно благодаря вакцине! Потому что прекрасно знаю, что после прививки риск заболеть гораздо меньше, а тяжело заболеть - минимальный!

Второе: нагнетание и бюрократия! Вот этого было более чем! В Интернете информация есть, но она недостоверна! Потому на вылет мы готовили тучу бумажек! И на каждом шагу были какие-то препятствия. Например, мне для выезда сына за границу нужно брать разрешение из ЗАГСа. А здесь локдаун. Сайты Минюста, такие, что даже работники не понимают их. Диджитализация провалена! Телефоны не отвечали.

...Хорошо, что у меня есть знакомая из этой сферы. Она и подсказала: телефоны изменились, но информацию не обновили. Всё же справку я таки буквально выцарапала.

Уже перед вылетом, когда получили результаты тестов, мы взялись заполнять анкеты: для Турции (потому что летели через Стамбул, что вдвое дешевле, чем напрямую из Украины) и для Узбекистана.

Интересно, что отель мы забронировали через букинг, но плату с нас не взяли. Поэтому, заполняя графу «место жительства», мы не понимали, что нам писать.

Кроме того, Узбекистан требует подписать бумажку, где ты обещаешь две недели не покидать это самое место проживания. Спасибо доброму человеку, который сказал, что это филькина грамота, и об этой бумажке никто не вспомнит. Но ставить подпись было страшновато.

Несмотря на новый виток пандемии, из Борисполя в Стамбул долетели нормально. Ну конечно, в масках. Стамбульский аэропорт работает в обычном режиме. Вавилон, как всегда. Пандемию выдают только люди в масках, и три закрытых дьюти фри (из нескольких десятков).

Причем, интересный момент - если ты ешь, маску можно снимать. Поэтому, в аэропорту, я делала вид, что жую, чтобы дышать (вот такой лайфхак). Без маски можно ещё в курилке, которая на террасе. Поэтому, чтобы подышать свежим воздухом, надо идти на перекур! Реалии нашего времени!

Прилёт в Самарканд. Вот тут началось самое интересное! Потому что в Самарканде ещё нет аэропорта! Мы прилетели одними из первых!

Оказывается, с началом пандемии узбеки решили перестроить свой аэропорт. Поэтому сейчас там некий МАФ. И конечно, никакой автоматизации процесса! Багаж все получали в течение двух часов и по фамилии. Рамка была одна, но не работала. Из всего рейса пограничники интересовались только нами. Ну это понятно, потому что другие все явно местные.

Страшная декларация, которую мы тщательно заполняли (надо было указать до копейки сколько денег, включая гривни; украшения, даже те что на себе; телефоны, планшеты и т. д.), никому не была интересна! У нас её ни разу не спросили!

В самом Самарканде всё, как прежде, до пандемии. Почти. Потому кое-где люди в масках ходят. Однажды к нам подошли милиционеры (Да! Там ещё милиция!) и попросили надеть маски. Вежливо. Но через несколько дней у них усилили карантин, и школы перевели на дистанционное обучение.

Впрочем, масок на улице больше не стало! Такси и магазины, музеи - всё без масок, всё работает. Иностранных туристов единицы. Собственно, кроме нас, одного американца встретили и всё!

Однако узбеки занялись развитием туризма. Поэтому людей все равно много. Большинство из Ташкента. То есть, такой себе внутренний туризм.

Возвращение домой. У нас был запланирован день в Стамбуле, так как между рейсами целых девять часов. Но уже в Самарканде стало ясно, что выйти из аэропорта не получится. Тест всё равно сделали. Приехали же вновь в самаркандский аэропорт-киоск! Хочу сказать, что у узбеков всё замечательно! Но они очень неорганизованные люди: понятие очередь там просто не существует! Чтобы куда-то пробиться, надо лезть, не оставляя никаких дистанций! Поэтому на регистрации было... хм... необычно... Опять таки, никаких проверочных рамок нет! Свою ручную кладь я пограничнику показывала. Проще говоря, меня заставили вывернуть всю сумку. Женщина-пограничница меня ещё и обыскала. Причем так... основательно... А когда сдавали багаж, то у нас просто спросили о наличии старины, оружия и наркотиков. Ответили - нет. Нам поверили на слово... поэтому вывод: всё запрещённое из Узбекистана вывозят вручную.

А ещё, когда мы выезжали из отеля, нам в дорогу дали четыре пакета еды и воды. Так их разрешили взять даже в самолёт! Такое впервые вижу.

Добрались до Стамбула. Когда переходили с рейса на рейс, турки почему-то забрали одну бутылку воды, а одну позволили оставить. Ковид-тесты нам пригодились на всех пунктах. Но только в Борисполе проверили, они отрицательные или нет, а все остальные лишь сверяли фамилии! И вот интересно, если во все аэропорты пускают только с тестами, зачем тогда маски?

В Борисполе мы прошли всё очень быстро благодаря имеющимся тестам. Позади нас осталась толпа людей из Египта, которые прилетели без тестов. Не знаю, сколько им пришлось сидеть в аэропорту...

Вот такие особенности путешествий в пандемию... Но мы всё равно готовимся к новым поездкам!

Юлия Недопитанская, Киев, для InfoKava