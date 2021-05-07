Правосудие наконец-то добралось до «черных археологов», им грозят реальные сроки

Троим «черным археологам», которые разрыли скифский курган на Николаевщине, сообщили о подозрении, еще двое находятся в розыске. Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

В ходе досудебного расследования установлено, что в начале июня 2020 года 49-летний житель Киева, обладая знаниями в области культуры и искусства, с целью обогащения организовал проведение незаконных раскопок кургана, расположенного на территории сельскохозяйственных угодий Скобелевского сельского совета Казанковского района Николаевской области, который является государственной собственностью и относится к категории особо ценных земель культурного наследия.

29 апреля следователи Следственного управления под процессуальным руководством областной прокуратуры в сопровождении бойцов КОРД вручили киевлянину, который по предварительному сговору с группой лиц самовольно занял указанный земельный участок и проводил там раскопки, а также двум его сообщникам подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 28 частью 2 статьи 197-1 и частью 2 статьи 28 частью 4 статьи 298 Уголовного Кодекса «Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия». Санкции инкриминируемых статей предусматривают до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Злоумышленник привлек к незаконной деятельности еще трех человек, которым были отведены определенные функции. Фигуранты под управлением организатора заключили фиктивные договоры с частными фирмами по охране выбранного ими объекта и о предоставлении услуг специальной техники, с помощью которой осуществлялись незаконные раскопки. Для поиска движимых предметов, происходящих из объектов археологического наследия, злоумышленники выкопали котлован, частично повредив курган, чем нанесли ущерб государственным интересам. Продолжается ряд экспертиз, в том числе по установлению суммы ущерба.

"В ходе расследования следователи провели более трех десятков обысков по всей Украине, в ходе которых нашли документы и предметы, имеющие значение вещественные доказательства, – отметил начальник ГУНП в Николаевской области полковник полиции Сергей Шайхет. - Сейчас трем лицам, являющимся организаторами, сообщено о подозрении в совершении преступлений, двое из них объявлены в розыск. Еще более 10 человек, которые были исполнителями, ждут юридическую оценку своих действий, которую предоставят следователи и процессуальные руководители".

Напомним

На Николаевщине экскаватором разрыли скифский курган возле села Скобелево. В причастности к незаконным раскопкам обвиняют одесскую организацию «Варта міста», за которой стоят Евгений Резвушкин и его жена Елена Семененко. Николаевская полиция открыла уголовное производство по факту незаконных раскопок кургана.

Возле кургана обустроили пост полиции для охраны археологического памятника от дальнейшего разрушения.

Ущерб от действий «черных археологов», которые разрушили скифский курган на Николаевщине, оценили в 151 миллион.

Законсервировать разрушенный «черными археологами» скифский курган на Николаевщине смогут только после окончания следственных действий.







