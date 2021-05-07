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Оккупанты продолжают минировать поля и дороги, это зафиксировал беспилотник ОБСЕ
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Политика / Армия

Оккупанты продолжают минировать поля и дороги, это зафиксировал беспилотник ОБСЕ

19:00, 07 май 2021
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Наемники на оккупированных территориях Луганщины и Донетчины продолжают нарушать договоренности о прекращении огня. В частности, пророссийские боевики минируют автодороги и поля. Мины зафиксировал беспилотник наблюдателей ОБСЕ, сообщает 24tv.ua.
Еще 28 апреля беспилотник наблюдательной миссии обнаружил около 1350 противопехотных мин в двух полях возле Верхнешироковского. Это вблизи Донецка. Неподалеку от этого села – на блокпосту у Крещатицкого заметили еще 130 противотанковых мин.
Аналогичная ситуация произошла и 29 апреля. На этот раз 600 мин зафиксировали в поле – в полутора километрах от Сигнального.
Возле Александровки – еще 98 противотанковых мин. Их, подтвердили в наблюдательной миссии ОБСЕ, установили совсем недавно.
Такие действия оккупантов направлены на дестабилизацию обстановки в районе линии разграничения и свидетельствуют о нежелании решать конфликт мирным путем, – говорится в сообщении штаба ООС.
Пока вражеские войска минируют украинскую территорию, наши саперы избавляются от их мин. Только за 2 мая пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 2 гектаров территории. Они обнаружили 37 взрывоопасных предметов, и передали их на уничтожение.


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