В Тузловские лиманы, что на Одесчине, прилетели 700 белых лебедей

Уже более двух месяцев в Национальном парке «Тузловские лиманы» находятся 700 лебедей-шипунов. Об этом сообщает заместитель руководителя нацпарка Иван Русев на своей странице в Facebook.

«Только на границе «Тузловская Амазония» можно наблюдать за почти 500 лебедями, которые расположились по акватории лимана Шаганы, где есть водоросли и мотыль для еды. Лебеди почти все взрослые, но они в этом году уже не будут размножаться, за исключением нескольких пар в пределах нацпарка - в устье реки Хаджидер, на Джантшейському лимане и на лимане Малый Сасык. Холостые лебеди сейчас активно питаются на свободе и отдыхают на песчаных косах лиманов», - рассказал Русев.

Как отметил эколог, рацион лебедей в нацпарке сейчас состоит преимущественно из водных растений и мотыля. Находят они пищу, в основном, под водой, где поедают различные части водных и болотных растений, а также червей, мотыля и молодых ракушек.