Ученые нашли вид кофе, который устойчив к глобальному потеплению

Стойкий к глобальному потеплению кофе из Западной Африки в перспективе заменит традиционные сорта кофе, которые могут сильно пострадать в ближайшие полвека. Вид кофе, вновь обнаруженный спустя десятилетия после того, как считался исчезнувшим, столь же вкусен, как и высококачественная арабика, уверены авторы работы из Королевских ботанических садов Великобритании.

Растение — это кофе Stenophylla, или Coffea stenophylla, дикий и относительно редкий вид, встречающийся в Западной Африке. По сравнению с более широко используемыми кофейными сортами, он лучше приспособлен к климатическим изменениям.

Более того, он имеет вкус, похожий на высококачественный кофе арабика, приготовленный из растения арабика (C. arabica), поэтому он должен доставить удовольствие и ценителям горячего напитка. Арабика, в настоящее время доминирующая на 75% рынка, является одним из сортов, которым особенно угрожает изменение климата, поскольку для роста растения требуются очень специфические условия.

«Этот вид значительно расширяет климатический диапазон для высококачественного кофе и может предоставить важный ресурс для развития устойчивых к климату растений кофейных культур», — пишут исследователи в своей статье.

Растение Stenophylla действительно переживает резкое возвращение: ранее считалось, что оно вымерло повсюду, кроме Кот-д'Ивуара, и за несколько десятилетий о нем публиковалось очень мало информации. Однако недавно этот сорт был вновь открыт в Сьерра-Леоне.

Ученые протестировали образцы C. stenophylla, чтобы выяснить его вкус, и запустили модели, чтобы оценить условия, в которых он может расти. Он может выдерживать температуру до 24,9 ° C — более теплые условия, чем сорта C. arabica или C. canephora (известный как робуста).

Более ранние исследования показывают, что растение Stenophylla может пережить периоды засухи, а также частично устойчиво к ржавчине кофейных листьев, поэтому оно имеет множество характеристик, которые делают его возможным вариантом для производства кофе в более сложных условиях — если мы сможем вырастить его в достаточном количестве.

«Низкий урожай был назван основной причиной того, что стенофиллы не смогли утвердиться в качестве одного из основных видов кофейных культур в мире, хотя конкуренция со стороны кофе робуста, ранний прогресс которого в превращении в глобальный товар совпадает с упадком выращивания стенофиллы, скорее всего, было серьезной проблемой», — пишут исследователи.

По словам авторов работы, кофе Stenophylla также оказался популярным среди экспертов по дегустации кофе в ходе слепых тестов, проведенных за последний год. В дальнейшем растение можно было бы скрестить с другими сортами, чтобы добавить дополнительную устойчивость к изменению климата другим видам.

Переход на более выносливые сорта кофе — это лишь один из вариантов, на который смотрит отрасль: перемещение выращивания кофейных зерен и адаптация различных аспектов производства кофейных зерен — это идеи, которые также рассматриваются, хотя лучшим путем из всех было бы устранение первопричины: изменения климата.

Сейчас сажают саженцы, чтобы оценить жизнеспособность стенофиллы как высококачественного источника кофе в будущем — хотя, возможно, пройдет некоторое время, прежде чем кто-либо, кроме исследователей и экспертов, попробует этот напиток.

«Его не будет в кофейнях в ближайшие пару лет, но я думаю, что через пять-семь лет мы увидим, что он выйдет на рынок как нишевый кофе, как высококачественный кофе, а затем, я думаю, будет более распространенным», — сказал Аарон Дэвис, руководитель отдела исследований кофе в Королевском ботаническом саду Великобритании.