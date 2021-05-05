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Юрий Витренко назвал условия для снижения цен на газ

21:00, 05 май 2021
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Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что планирует на должности в рыночный способ создать условия, чтобы экономически обоснованная цена была ниже для потребителей, чем сейчас. Об этом он заявил во время пресс-конференции в пятницу, пишет Европравда.
"Я всегда выступал за экономически обоснованные цены, мне кажется, я что-то по крайней мере в этом понимаю. При разных условиях разный уровень экономически обоснованной цены.
Именно задачей национальной компании является создавать эти условия, чтобы экономически обоснованный уровень цены был ниже. И мы будем создавать эти условия", - сказал Витренко.
"Такие условия - это увеличение собственной добычи, и такая задача будет поставлена ​​перед "Укргаздобычей".
Также мы будем работать над тем, чтобы всю эту цепочку, как украинский газ добывается и поступает к украинским потребителям, был максимально прозрачным, без посредников и надстроек", - пояснил он.
Также, по его словам, "Нафтогаз" планирует использовать все юридические возможности компании, чтобы "Газпром" "не злоупотреблял своим доминирующим положением на рынке Восточной и Центральной Европы", где Украина сейчас покупает газ, чтобы экономически обоснованный уровень цены на этом рынке был ниже.
Напомним
Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" озвучила фиксированный годовой тариф на газ. Он составляет 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).
25 апреля поставщики газа опубликовали свои годовые тарифы на газ.
Правительство ожидает, что "Нафтогаз" и другие компании летом снизят цены на годовой продукт.
Глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал, что компания будет использовать все юридические возможности, чтобы оказывать давление на российский Газпром, в частности речь идет о международных арбитражах.



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