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"Стена" Яценюка на границе Украины с Россией активно строится

19:00, 05 май 2021
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Завершаются работы по укреплению и обустройству государстенной границы в Харьковской и продолжаются – в Черниговской областях, рассказал глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко. По его словам, Украина продолжает инженерное обустройстве госграницы с РФ, для 100% контроля за ней. Об этом сообщает РБК-Украина.
Дейнеко подтвердил, что ранее анонсированного проекта "Стена", как такового, нет, но это название «сохранилось в обходе».
Он подчеркнул, что «нет такой стены, которая бы нас надежно от нее защитила, стала своеобразным саркофагом от российских "Искандеров" и танков».
«Такой стены не существует. Единственной стеной может быть готовность к самопожертвованию и мужество наших воинов из ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и всех других сил безопасности и обороны. Если же говорить об инженерном обустройстве границы, то, на мой взгляд, оно должно обеспечивать 100% контроль за линией государственной границы. Общество должно знать, что со стороны РФ к нам не смогут попасть диверсионно-разведывательные группы, террористы, нежелательные лица, предметы контрабанды. Вот это, в моем понимании, и должно быть "стеной", - пояснил Дейнеко.
По его словам, именно такое инженерное обустройство мы и проводят сейчас пограничники.
«Обустраиваем противотанковый ров, контрольно-следовую полосу, рокадную дорогу и завершаем это все созданием системы видеонаблюдения. То есть мы строим башни, на которые устанавливаем видеокамеры и тепловизоры, которые постоянно в формате 24/7 обеспечивают контроль за государственной границей. Это наиболее эффективная система, которая позволяет полностью исключить человеческий фактор. Камеру невозможно подкупить, она не уснет и не отвернется в нужный момент. На мой взгляд, именно к такой "стене" мы должны стремиться, если мы хотим чувствовать себя защищенными», - подчеркнул главный пограничник Украины.
Он уточнил, что завершаются работы в Харьковской, продолжаются – в Черниговской областях. В прошлом году обустроили один участок в Луганской области и проводятся проектно-изыскательские работы на границе в Сумской области.
«За все время работ обустроено около 400 км противотанкового рва, 330 км рокадной дороги, 70 км колючей проволоки и 100 км металлического забора», - отметил Дейнеко.
Он напомнил, что когда же у нас начинался так называемый проект "Стена", то прогнозировалось, что стоимость его будет 4 млрд гривен, затем ее уменьшили на до 2,5 млрд.
«На сегодняшний день фактически потрачено уже 2 млрд гривен. На этот год запланированы расходы 338 млн гривен. Мы решили несколько изменить формат, потому что мы стремимся к уменьшению себестоимости работ. И теперь часть работ мы проводим уже сами», - уточнил глава ГСПУ.
Напомним
ГСПУ активно внедряет опыт ЕС по охране границы. Так, украинские пограничники, охраняющие участок украинско-российской границы в Сумской области, в рамках проекта агентства FRONTEX, примут участие в совместной операции Евросоюза «Координационные пункты. Сухопутный участок 2021».


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