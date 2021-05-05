"Поддержать"
Тренды:
Новости
За время карантина украинские IТ-компании резко нарастили доходы
Юные гимнастки Украины завоевали три медали на международном турнире
Ученые нашли вид кофе, который устойчив к глобальному потеплению
На Пасху в Одесской области произошло чудо: расцвела трехсотлетняя груша
Юрий Витренко назвал условия для снижения цен на газ
Открытие рынка земли - процесс сложный: что делать громадам
"Стена" Яценюка на границе Украины с Россией активно строится
Спортсменка, каратистка и просто красавица Анжелика Терлюга привезла в Украину золото
Учения НАТО Defender Europe-21 стартовали с участием 27 стран мира
Итоги визита Зеленского в Варшаву: достижения и досадные ошибки
Коболев, Витренко, обеспокоенность Запада и "отличные" результаты Нафтогаза - 19 млрд убытков
Гектар земли после открытия рынка подорожает: не торопитесь продавать свой пай
Украина открыла восемь новых рынков для своих экспортеров: коровы - в ОАЭ, яйца - в Эфиопию
Теперь тарифы на газ будут стабильными в течение года: сколько будет стоить голубое топливо
Оскорбления и ругательства в интернете - недопустимы: УЕФА бойкотирует социальные сети
Все новости
Спорт / Фото

Спортсменка, каратистка и просто красавица Анжелика Терлюга привезла в Украину золото

17:00, 05 май 2021
105
Версия для печати

Украинская каратистка Анжелика Терлюга стала победительницей турнира Karate 1 Premier League в Лиссабоне (Португалия). Она стала лучшей в весовой категории до 55 кг. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации карате.
В финальном поединке украинка не оставила шансов представительнице Египта Аттии Ясмин, разгромив соперницу со счетом 6:0, тем самым завоевав золото в коллекцию украинской сборной.  

29-летняя Терлюга является мастером спорта Украины по каратэ. Она трижды завоевывала золотые медали на чемпионатах Европы. 
Терлюга первой в истории украинского каратэ завоевала олимпийскую лицензию - на Олимпийские игры-2020, которые пройдут ближайшим летом.
Фанаты в восторге от фотографий красивой и успешной спортсменки.



Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла — более трети
Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла — более трети
Мы сами себя чувствуем богатыми или бедными: социологическое исследование
Мы сами себя чувствуем богатыми или бедными: социологическое исследование
У женщин лишь 3% крупнейших компаний в Украине, чтобы догнать мужчин-бизнесменов нужно 250 лет
У женщин лишь 3% крупнейших компаний в Украине, чтобы догнать мужчин-бизнесменов нужно 250 лет
Мультимедиа
Смотреть еще
Спорт / Фото
Вчера, 17:00
Спортсменка, каратистка и просто красавица Анжелика Терлюга привезла в Украину золото
Спортсменка, каратистка и просто красавица Анжелика Терлюга привезла в Украину золото
Учения НАТО Defender Europe-21 стартовали с участием 27 стран мира
Учения НАТО Defender Europe-21 стартовали с участием 27 стран мира
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения
Человек уже изменил Землю до неузнаваемости: Google Earth снял об этом крутое видео
Человек уже изменил Землю до неузнаваемости: Google Earth снял об этом крутое видео
Виртуальные путешествия: Минэкологии и Google оцифровали еще 10 украинских Нацпарков
Виртуальные путешествия: Минэкологии и Google оцифровали еще 10 украинских Нацпарков
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены