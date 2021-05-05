Спортсменка, каратистка и просто красавица Анжелика Терлюга привезла в Украину золото

Украинская каратистка Анжелика Терлюга стала победительницей турнира Karate 1 Premier League в Лиссабоне (Португалия). Она стала лучшей в весовой категории до 55 кг. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации карате.

В финальном поединке украинка не оставила шансов представительнице Египта Аттии Ясмин, разгромив соперницу со счетом 6:0, тем самым завоевав золото в коллекцию украинской сборной.

29-летняя Терлюга является мастером спорта Украины по каратэ. Она трижды завоевывала золотые медали на чемпионатах Европы.

Терлюга первой в истории украинского каратэ завоевала олимпийскую лицензию - на Олимпийские игры-2020, которые пройдут ближайшим летом.

Фанаты в восторге от фотографий красивой и успешной спортсменки.







