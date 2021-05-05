Военные учения НАТО Defender Europe-21 стартовали с участием 27 стран мира. Об этом пишет агентство Anadolu. По данным издания, на 30 полигонах в более чем десяти странах стартовали международные учения Defender Europe-21 с участием более 30 тыс. военнослужащих.

Сообщается, что в учениях задействованы основные наземные и морские маршруты, соединяющие Европу, Азию и Африку. Во время учений будут задействованы средства противовоздушной и противоракетной обороны, а также средства бригад поддержки сил безопасности США и недавно восстановленного пятого армейского корпуса. Отмечается, что обучение Defender Europe-21 завершатся в июне передислокацией сил и техники, базирующихся в США.

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Морские пехотинцы Royal Marines LLC (Великобритания) провели успешные учения, на которых тестировалась возможность использования реактивных ранцев Gravity Jet Suit в операциях по десантированию. Видео опубликовано на Youtube-канале Gravity Industries.

В ранцах Gravity JetSuit используется более 1000 л.с. мощности реактивного двигателя в сочетании с естественным человеческим балансом.

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