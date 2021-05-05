Итоги визита Зеленского в Варшаву: достижения и досадные ошибки

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву, который произошел 3 мая, по случаю 230-й годовщины принятия Конституции Речи Посполитой, главами Украины, Польши, Литвы, Эстонии, Латвии была подписана совместная декларация относительно европейских ценностей и перспективы евроинтеграции, в том числе для нашей страны. Зеленский также пригласил президента и первую леди Польши к участию в саммите Крымской платформы, который состоится во время празднования 30-летия независимости Украины в августе этого года, сообщают Комментарии.

Подписание президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой Декларации о европейской перспективе Украины приближает полноценную интеграцию Украины в Европейский союз, считает президент Украины Владимир Зеленский.

"Президенты Украины и Польши отметили намерение Украины подать заявку на членство в ЕС в будущем после имплементации положений Соглашения об ассоциации при условии соблюдения Копенгагенских критериев и согласились, что Республика Польша будет поддерживать Украину на этом пути", - говорится в сообщении на сайте Офиса президента Украины.

В Офисе президента отметили, что это уже второй подобный документ, заключенный Украине с государством Евросоюза. Как известно, в марте этого года была подписана декларация с Литвой. Текст совместной декларации лидеров закрепляет, что наше государство имеет европейскую перспективу в соответствии со статьей 49 Договора о Евросоюзе.

"Лидеры Украины и Польши в совместной декларации отметили потребность в стратегическом пересмотре европейской политики соседства и Восточного партнерства, чтобы гарантировать политику" открытых дверей "для тех ассоциированных партнеров, имеющих европейские стремления и соответствуют определенным условиям и критериям", - отметили в Офисе президента.

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Преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике, политолог Петр Олещук считает, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу продолжает его внешнеполитическую линию. А она заключается в установлении взаимовыгодного сотрудничества с ближайшими партнерами Украины и европейской (и евро-атлантической) интеграции нашей страны.

"Польша традиционно была важнейшим партнером Украины, который поддерживал европейские амбиции нашей страны. В то же время, недавно отношения стран переживали некоторое охлаждение. Однако обострение отношений с Россией предоставило повод всё же сосредоточиться на самом главном. И объединить усилия", — отмечает Петр Олещук.

По его мнению, визит президента Зеленского был продуктивным и имел несколько важных последствий.

"Во-первых, Польша и лидеры стран Балтии, которые также посетили Варшаву, в совместной декларации подтвердили поддержку Украины и ее европейского выбора. Во-вторых, президент Польши Анджей Дуда заявил, что на ближайшем саммите НАТО, в июне, будет подниматься вопрос дорожной карты по вступлению Украины в Альянс. Таким образом, усилия украинской власти по присоединению к НАТО приобретают всё более материальные формы. И всё больше стран НАТО декларируют поддержку вступлению Украины в ЕС и Североатлантический альянс", — резюмирует политолог.

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко признался:

"В процессе выступления Зеленского во время его визита в Варшаву, думаю, не только меня покоробила его фраза, что в СССР были плюсы и минусы. У многих детство и юность прошли тогда как человека я его понимаю. Но как президент страны он не должен был этого говорить. Тем более как человек страны, которая де-факто была оккупирована и являлась частью империи. Тем более — говорить это в Польше, которая десятилетиями боролась за независимость, в том числе от Российской Империи, от СССР. И отмечала годовщину Конституции, которая была вскоре попрана, а страна разорвана тремя империями".

Также эксперт отметил еще один неприятный момент. Будучи не просто за рубежом, а среди союзников, самых преданных в борьбе с Россией, президент Украины так и не смог назвать происходящее войной с РФ.

"Он говорил о войне на востоке, но это — гибридность, игра по московским правилам. Нельзя не говорить, с кем мы воюем. Нельзя не называть источники проблем, — подчеркивает Павел Жовниренко. — Как президент Украины, Зеленский во время войны с Россией должен излучать уверенность в своем народе, в своей стране, что мы выстоим и победим. А когда говорится о том, что мы не отдадим независимость благодаря помощи союзников – это неверно... Надо понять, что это наша война, за нашу независимость. И никто не будет бороться за нас".

Также Павел Жовниренко считает, что исторические проблемы между Украиной и Польшей не решены, хоть Зеленский уверял в другом. Тот же вопрос о нашем если не общем, то хотя бы похожем понимании роли УПА — и не только.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский подписали совместную декларацию относительно европейской перспективы для Украины, то есть принадлежности к ЕС.



