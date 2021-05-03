Коболев, Витренко, обеспокоенность Запада и "отличные" результаты Нафтогаза - 19 млрд убытков

Андрея Коболева освободили от должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" из-за невыполнения плана по росту добычи и большие убытки в 2020 году. Вместо Коболева Кабмин назначил главой "Нафтогаза" Юрия Витренко. Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

По его словам, в "Нафтогазе" было зафиксировано убытки и невыполнение планов по росту добычи газа (11,5 млрд плана прибыли и 19 млрд убытков в итоге).

"В такой ситуации Правительство не имел права на бездействие. Кабинет Министров Украины придерживался процедуры. Было принято решение о перезагрузке наблюдательного совета, был сменен руководитель, наблюдательный совет продолжит работать, от этого института никто не отказывается. Мы должны помнить, что государственные компании - принадлежат государству, это то, что должно работать в интересах всего общества", - написал Немчинов.

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Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» выразил несогласие с решением правительства об увольнения Андрея Коболева с поста главы правления и считает, что это приведет к негативным последствиям для компании и для Украины в целом. Об этом сообщила пресс-служба.

Набсовет считает, что прекращение полномочий председателя правления правительством без привлечения наблюдательного совета противоречит требованиям украинского законодательства и руководящим принципам корпоративного управления на предприятиях государственной формы собственности.

«Это представляет серьезную угрозу непрерывности хозяйственной деятельности Группы «Нафтогаз», а также реализации реформы корпоративного управления в государственном секторе экономики Украины. Мы очень обеспокоены тем, что принятые решения приведут к негативным последствиям не только для компании, но и для Украины, учитывая, что поступления в государственный бюджет в форме дивидендов, налога на прибыль и других налогов от компании является существенными», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, несмотря на то, что «Нафтогаз» обеспечивает более 13% доходов бюджета, привлекает средства на международных рынках капитала, управление компанией в лучших практиках корпоративного управления является важным для финансовой стабильности государства.

Также набсовет выразил несогласие с решением Кабинета министров признать работу правления компании в 2020 году неудовлетворительной.

«В рамках своей компетенции мы осуществили оценку результатов работы этого состава правления в 2020 году и считаем их очень высокими, а то и отличными, учитывая условия, в которых работала команда», - отметили в набсовете.

В общем, логика удивительная: 19 миллиардов убытков - это отличный результат! А если кому-то не нравится - это их проблемы!

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Европейский Союз серьезно обеспокоен изменениями в корпоративном управлении украинской компании «Нафтогаз» и активно обсуждает эту ситуацию с украинскими партнерами. Об этом в Брюсселе во время брифинга заявил спикер ЕС Питер Стано, сообщает Укринформ.

«Мы имеем серьезную обеспокоенность относительно этой ситуации и вскоре обнародуем нашу официальную реакцию в формальной заявлении. На данный момент я могу подтвердить, что мы серьезно обеспокоены последними событиями в Нафтогазе, и призываем руководство Украины принимать управленческие решения в отношении предприятий государственной собственности в полном соответствии с признанными стандартами и правилами корпоративного управления», - сказал Стано.

Он подчеркнул, что европейская сторона продолжает активное обсуждение этой ситуации с украинскими партнерами на различных уровнях и по разным вопросам.

«Это постоянное обсуждение, потому что Украина является очень важным партнером для Европейского Союза. Мы поддерживаем ее реформаторские усилия с использованием беспрецедентных объемов помощи, как финансовой, так и политической, и безусловно, мы обсудим с партнерами и эту ситуацию. Пока рано говорить о ее возможных последствиях», - отметил представитель ЕС.

Он отметил, что Украина уже достигла значительного прогресса во многих сферах, включая реформу корпоративного управления, и этот процесс реформ продолжается.

