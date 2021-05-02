Оскорбления и ругательства в интернете - недопустимы: УЕФА бойкотирует социальные сети

УЕФА присоединилась к бойкоту социальных сетей для борьбы с дискриминацией, оскорблениями и ругательствами в интернете, сообщает пресслужба общества.

УЕФА объявила, что присоединится к представителям английского футбола, включая Футбольную ассоциацию Англии (ФАА) и Премьер-лигу, и приостановит работу своих аккаунтов в социальных сетях. УЕФА будет хранить молчание на своих платформах с 30 апреля по 3 мая. Целью акции станет выявление солидарности в борьбе с оскорблениями в интернете.

Президент УЕФА Александр Чеферин безоговорочно поддержал инициативу. Он заявил, что необходимо принять меры, чтобы остановить распространение в интернете обид и ненависти, направленной на игроков и других членов футбольного сообщества.

“Были случаи оскорблений как на поле, так и в социальных сетях. Это неприемлемо. Надо остановить это с помощью государственной власти, законодательных органов и гигантов социальных сетей. Позволять культуре ненависти безнаказанно расти — это опасно, очень опасно не только для футбола, но и для общества в целом. Вот почему мы поддерживаем инициативу. Футболу пора выразить свою позицию. Меня поразила солидарность, которую проявили игроки, клубы и другие вовлеченные стороны”, - подчеркнул Чеферин.

Глава УЕФА также призвал футбольную общественность подавать жалобы, если футболистов и других футбольных действующих лиц будут оскорблять в интернете.

“Я призываю всех — игроков, клубы и национальные ассоциации — подавать официальные жалобы, когда футболисты, тренеры, судьи или официальные лица становятся жертвами неприемлемых твитов и сообщений. Хватит терпеть этих трусов, которые прячутся за анонимностью, чтобы выбрасывать ядовитую идеологию”, - резюмировал Чеферин.

Напомним

Бойкот соцсети возник после того, как футболисты “Ливерпуля” в Instagram подверглись расизму после первого матча в 1/4 финала Лиги чемпионов с “Реалом”.



