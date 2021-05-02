Украинцы в возрасте от 50 лет могут стать студентами и бесплатно овладеть диджитал-профессиями. Обучение будет проходить в украинском онлайн-университете Atom, сообщает фейсбук-сообщество "Жизнелюб".
Образование для пожилых людей стало возможно с помощью благотворительного фонда "Жизнелюб". Организаторы такой инициативы уверяют, что наличие предыдущего опыта не является обязательным условием. Главное – минимальные навыки использования компьютера и желание учиться.
Университет также обещает возможность заработка уже во время учебы.
Обучение в онлайн-университете будет осуществляться по следующим программам:
* специалист по настройке рекламы в фейсбуке и инстаграме;
* тильдолог: специалист по разработке сайтов на Тильде;
* инвестор: основы финансовой грамотности и инвестиции в IPO (первичное публичное предложение).
Организаторы инициативы выберут по 7 человек на каждое из 3 направлений. Учиться они будут онлайн. Также можно будет консультироваться с кураторами по обучению, поиску клиентов и монетизации полученных знаний.
Проект онлайн-университета решает важную задачу – переквалификацию взрослых людей под современные реалии мира. Для многих украинцев от 50 лет он может стать прекрасной возможностью получить новые навыки и продолжить свою профессиональную деятельность.
Программы Atom рассчитаны на студентов, которые хотят освоить новые профессиональные навыки или рассматривают альтернативные специальности как дополнительный или основной источник дохода.
Украинцы старше 50 лет смогут стать студентами и бесплатно учиться диджитал-профессиям
Украинцы в возрасте от 50 лет могут стать студентами и бесплатно овладеть диджитал-профессиями. Обучение будет проходить в украинском онлайн-университете Atom, сообщает фейсбук-сообщество "Жизнелюб".