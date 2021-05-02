Украинцы старше 50 лет смогут стать студентами и бесплатно учиться диджитал-профессиям

Украинцы в возрасте от 50 лет могут стать студентами и бесплатно овладеть диджитал-профессиями. Обучение будет проходить в украинском онлайн-университете Atom, сообщает фейсбук-сообщество "Жизнелюб".

Образование для пожилых людей стало возможно с помощью благотворительного фонда "Жизнелюб". Организаторы такой инициативы уверяют, что наличие предыдущего опыта не является обязательным условием. Главное – минимальные навыки использования компьютера и желание учиться.

Университет также обещает возможность заработка уже во время учебы.

Обучение в онлайн-университете будет осуществляться по следующим программам:

* специалист по настройке рекламы в фейсбуке и инстаграме;

* тильдолог: специалист по разработке сайтов на Тильде;

* инвестор: основы финансовой грамотности и инвестиции в IPO (первичное публичное предложение).

Организаторы инициативы выберут по 7 человек на каждое из 3 направлений. Учиться они будут онлайн. Также можно будет консультироваться с кураторами по обучению, поиску клиентов и монетизации полученных знаний.

Проект онлайн-университета решает важную задачу – переквалификацию взрослых людей под современные реалии мира. Для многих украинцев от 50 лет он может стать прекрасной возможностью получить новые навыки и продолжить свою профессиональную деятельность.

Программы Atom рассчитаны на студентов, которые хотят освоить новые профессиональные навыки или рассматривают альтернативные специальности как дополнительный или основной источник дохода.



