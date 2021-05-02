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Украинцы старше 50 лет смогут стать студентами и бесплатно учиться диджитал-профессиям
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Общество

Украинцы старше 50 лет смогут стать студентами и бесплатно учиться диджитал-профессиям

12:00, 02 май 2021
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Украинцы в возрасте от 50 лет могут стать студентами и бесплатно овладеть диджитал-профессиями. Обучение будет проходить в украинском онлайн-университете Atom, сообщает фейсбук-сообщество "Жизнелюб".
Образование для пожилых людей стало возможно с помощью благотворительного фонда "Жизнелюб". Организаторы такой инициативы уверяют, что наличие предыдущего опыта не является обязательным условием. Главное – минимальные навыки использования компьютера и желание учиться.
Университет также обещает возможность заработка уже во время учебы.
Обучение в онлайн-университете будет осуществляться по следующим программам:
* специалист по настройке рекламы в фейсбуке и инстаграме;
* тильдолог: специалист по разработке сайтов на Тильде;
* инвестор: основы финансовой грамотности и инвестиции в IPO (первичное публичное предложение).
Организаторы инициативы выберут по 7 человек на каждое из 3 направлений. Учиться они будут онлайн. Также можно будет консультироваться с кураторами по обучению, поиску клиентов и монетизации полученных знаний.
Проект онлайн-университета решает важную задачу – переквалификацию взрослых людей под современные реалии мира. Для многих украинцев от 50 лет он может стать прекрасной возможностью получить новые навыки и продолжить свою профессиональную деятельность.
Программы Atom рассчитаны на студентов, которые хотят освоить новые профессиональные навыки или рассматривают альтернативные специальности как дополнительный или основной источник дохода.


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