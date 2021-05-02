Коротко о важном: ночные события в Украине и в мире

Мятежный мир меняется каждую минуту. Вооруженные конфликты; столкновения с полицией; теракты; не на жизнь, а на смерть борьба с коронавирусом; переговоры мировых лидеров; мировые рекорды - все происходит вместе, одновременно и в тесной взаимосвязи...

Политика

* Первомайская демонстрация в Париже переросла в столкновения с полицией

* Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня и начали отвод войск из зоны конфликта на границе; конфликт продолжался с 28 апреля по 1 мая, последствия - 173 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок, более 33 тысяч человек эвакуированы

* Масштабная акция мотоциклистов и столкновения со стражами порядка произошли во время первомайских акций в Германии

* Боррель назвал "лишенными оснований" санкции России против чиновников ЕС

* Главы МИД G7 обсудят в Лондоне глобальные угрозы и коронавирус

* Верховный суд Украины отменил протокол по выборам в 87-м округе на Прикарпатье: Вирастюк еще не народный депутат

* Тихановська обсудила с властями Италии "умные санкции" против режима Лукашенко

* По меньшей мере 30 человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в Афганистане

* В казино в Висконсине (США) произошла стрельба, 7 пострадавших

* Годовщина трагических событий в Одессе: полиция усиленно охраняет порядок в центре города, под охрану взято Куликово поле

* Президент Колумбии вводит войска в города, где продолжаются протесты

* ООС: боевики 12 раз нарушили "режим тишины", есть раненый

* Официальный курс гривны установлен на уровне 27,75 грн/доллар

Пандемия

* ВОЗ: в мире за сутки обнаружили более 870 тыс. инфицированных коронавирусом

* Число заражений COVID-19 в мире превысило 152 млн, число жертв - 3190000

* От коронавирусной инфекции в мире уже выздоровели 130 млн человек

* В Украине уже 2083000 случаев COVID-19, за сутки - 5094

* Коронавирус в Индии: за минувшие сутки в стране зафиксировано рекордное суточную смертность от COVID-19: общее количество больных составляет 19,56 миллиона человек, из которых 215 542 человека погибли, количество новых случаев возросло на 392 488, а количество смертей от COVID- 19 за последние 24 часа - 3689 человек

Общество

* Умерла лауреат премии "Оскар" Олимпия Дукакис

* Христиане восточного обряда празднуют Пасху

* Мировой рекорд: четырехлетняя индианка, живущая в Катаре, назвала все элементы таблицы Менделеева за две минуты

* Корабль Crew Dragon с астронавтами на борту отстыковался от МКС и успешно вернулся на Землю

Спорт

* Прыжки в воду: Украина завоевала пятую олимпийскую лицензию

* Баскетбол: лидер чемпионата уступил "Прометею" в центральной игре Суперлиги

* Полузащитник Дентиньо назвал "Шахтер" сильнейшим клубом Украины

Ночные новости читала Ирина Шевченко, InfoKava



