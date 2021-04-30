Теперь в Украине осудить за преступление можно заочно: решение поддержало 258 народных депутатов

Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник приняла в целом проект закона № 2164 о заочном осуждении. Решение поддержало 258 народных депутатов, передает УНН.

Законопроект предлагает внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс и определить, что основанием для объявления в розыск подозреваемого являются основания, "когда место нахождения подозреваемого неизвестно, и когда подозреваемый уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора, следственного судьи или суда при условии его надлежащего уведомления о таком вызове, и существуют обоснованные основания полагать, что он уехал и/или находится в другой стране или на временно оккупированных территориях Украины".

Ранее Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект №2164.

"Это закон дает следственному суду обеспечить провозглашенную еще в начале 2014 года неотвратимость наказания для лиц, виновных в преступлениях против Майдана", - сказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, законом предусмотрено расширение перечня законов, которые подпадают под категорию заочного расследования.

"Безусловно, остаются такие преступления, как свержение конституционного строя, национальной безопасности, финансирования терроризма. Также добавляются тяжелые телесные повреждения, пытки, незаконное лишение свободы, насильственный захват заложников, дезертирство", - рассказала Венедиктова.



