Вакцинация людей возрастом от 65 лет: два способа записаться

В Украине стартовал третий этап вакцинации от коронавируса – вслед за категорией граждан от 80 лет принять вакцину теперь могут и люди от 65 до 79 лет. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В ведомстве отметили, что в приоритетную группу для вакцинации входят люди наиболее преклонного возраста и с неинфекционными хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом и болезнями органов дыхания и почек).

Записаться на прививку от COVID-19 можно двумя способами:

через семейного врача – он поможет выбрать конкретную дату и время прививки и подскажет, как узнать ближайший пункт вакцинации;

напрямую через пункт вакцинации (всего их действует аж 2127) – найти ближайший можно в списке на информационном портале Минздрава.

Некоторым украинцам из категории "65+" уже звонили семейные врачи, с которыми они заключили декларацию, и предлагали записаться на вакцинацию.

Министерство призывает украинцев помочь своим родным и близким записаться на прививку, поскольку это единственный эффективный способ защититься от коронавирусной болезни.



