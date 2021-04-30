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Разумков о марше в честь СС "Галичина": это нарушение закона и не делает нам чести
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Разумков о марше в честь СС "Галичина": это нарушение закона и не делает нам чести

22:30, 30 апр 2021
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает нарушением закона марш в честь дивизии СС “Галичина”, который проходил накануне в столице. Об этом спикер парламента сказал журналистам в четверг, передает УНН.
“Отношусь плохо. Считаю, что любое нарушение закона — а пропаганда нацизма, пропаганда войск Вермахта на территории нашего государства точно не добавляет нам, ни внутри общества, ни за пределами нашей страны. Я надеюсь, мы все хорошо помним, что принесла война в Украине. Фактически, нет ни одной страны, которая бы не потеряла родных или близких в этой войне”, — заявил Разумков, комментируя проведение такого марша.
По словам председателя ВР, на сегодня в Украине “точно не нужно популяризировать войска СС, в том числе дивизию СС “Галичина”.
“А ответ власти — все должно быть в рамках закона. У нас сегодня запрещена агитация... У меня была бы такая же реакция на войска НКВД. Все должны соблюдать закон — и те, и другие. Когда одним можно, другим нельзя — так это не работает”, — добавил он.
Ранее нардеп Максим Бужанский выступал с критикой в адрес шествия дивизии СС “Галичина” и даже высказался на эту тему с трибуны ВР накануне.
Кроме того, как отметил председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович, для европейской страны восславление войск СС недопустимо.
"Восславление войск СС - это недопустимо для европейской страны и я уверен, что этого не поддерживает абсолютное большинство украинцев [...] Не понимаю, чем провинились вышиванки, которые используются во время маршей в честь нацистских военных подразделений. Уже бы шла эта маргинальная группа в галифе или в чем там ходили любители фюреров", - написал Дробович в своем фейсбуке.
С юридической точки зрения
Военная дивизия "Галичина" не является запрещенной в Украине, поэтому власть не имела права запретить акцию, которую проводят ежегодно. Украинское законодательство предусматривает информирование об акциях, а не получение разрешения от властей. Правоохранители проведению законной акции не препятствовали, сопровождали участников марша и обеспечивали порядок. Глава столичной полиции Андрей Крищенко накануне акции просил участников с пониманием отнестись к возможным выборочным проверкам их документов и вещей и не использовать запрещенную символику.
Напомним
28 апреля в центре Киева люди вышли на марш в честь дивизии СС “Галичина”. На мероприятии усиленно дежурила полиция. В марше приняли участие около сотни человек. Они прошлись от Арсенальной улицы до площади Независимости. Шествие длилось полчаса. Полиция перекрыла часть улиц. В акции участвовали националистические организации: Общество будущего, Правый сектор, ВО Свобода, внуки ветеранов дивизии СС "Галичина", союза ветеранов АТО, инициатива Ukrainian military Honor. По словам организаторов, основная цель Марша - почтить память добровольцев, которые в 1943 году записались в армию с целью получить обучение, оружие и не допустить возвращения сталинских ужасов 1941 года на территорию Украины.
ОП ждет объяснений от Кличка и криминального дела

В Офисе Президента выпустили резкое заявление по акции в Киеве к годовщине создания дивизии СС "Галичина". Любые проявления пропаганды тоталитарных режимов осуждают, от правоохранителей ждут привлечения к ответственности всех виновных в нарушении закона, а от председателя КГГА Виталия Кличко - объяснений, почему стало возможным проведение этого так называемого марша, передает УНН.

"В связи с тем, что в Киеве состоялся так называемый марш ко дню создания нацистами дивизии СС "Галичина" во время Второй мировой войны, считаем необходимым отметить, что малая численность участников и манипуляции организаторов с подачей заявки на проведение акции не могут быть основаниями для того, чтобы даже пробовать оправдать эту ситуацию.

Категорически осуждаем любые проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, и попытки пересмотреть правду о Второй мировой войне. Не было и не могло быть ни одного украинского интереса в том, что нацисты пытались использовать людей на захваченных территориях ради своих целей. Разгром нацизма был победой для нашего народа. Украинцы вместе с другими народами завоевали право на жизнь", - говорится в заявлении ОП.

У Зеленского отметили, что Министерство иностранных дел Украины уже заявило об осуждении любых проявлений глорификации войск "Ваффен-СС" и напомнило, что пропаганда тоталитарных режимов запрещена в Украине. Партнеры нашего государства уже проинформированы о том, что нарушение соответствующего законодательства в Украине будут иметь логические последствия для любого лица, которое в этом виновато.

"Ожидаем от Национальной полиции и Министерства внутренних дел Украины установления всех обстоятельств произошедшего и привлечения к ответственности всех виновных в нарушении закона. Правоохранители имеют для этого все возможности.

От председателя Киевской городской государственной администрации ожидаем проведения проверки системы согласования массовых акций в столице и полного отчета перед общиной Киева о том, почему стало возможным проведение этого так называемого марша. Подчеркиваем, что власть в любом цивилизованном городе не должна мириться с тем, что организаторы подобных акций могут ввести в заблуждение как правоохранителей, так и руководителей города относительно своих истинных целей", - говорится в заявлении.


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