Разумков о марше в честь СС "Галичина": это нарушение закона и не делает нам чести

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает нарушением закона марш в честь дивизии СС “Галичина”, который проходил накануне в столице. Об этом спикер парламента сказал журналистам в четверг, передает УНН.

“Отношусь плохо. Считаю, что любое нарушение закона — а пропаганда нацизма, пропаганда войск Вермахта на территории нашего государства точно не добавляет нам, ни внутри общества, ни за пределами нашей страны. Я надеюсь, мы все хорошо помним, что принесла война в Украине. Фактически, нет ни одной страны, которая бы не потеряла родных или близких в этой войне”, — заявил Разумков, комментируя проведение такого марша.

По словам председателя ВР, на сегодня в Украине “точно не нужно популяризировать войска СС, в том числе дивизию СС “Галичина”.

“А ответ власти — все должно быть в рамках закона. У нас сегодня запрещена агитация... У меня была бы такая же реакция на войска НКВД. Все должны соблюдать закон — и те, и другие. Когда одним можно, другим нельзя — так это не работает”, — добавил он.

Ранее нардеп Максим Бужанский выступал с критикой в адрес шествия дивизии СС “Галичина” и даже высказался на эту тему с трибуны ВР накануне.

Кроме того, как отметил председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович, для европейской страны восславление войск СС недопустимо.

"Восславление войск СС - это недопустимо для европейской страны и я уверен, что этого не поддерживает абсолютное большинство украинцев [...] Не понимаю, чем провинились вышиванки, которые используются во время маршей в честь нацистских военных подразделений. Уже бы шла эта маргинальная группа в галифе или в чем там ходили любители фюреров", - написал Дробович в своем фейсбуке.

С юридической точки зрения

Военная дивизия "Галичина" не является запрещенной в Украине, поэтому власть не имела права запретить акцию, которую проводят ежегодно. Украинское законодательство предусматривает информирование об акциях, а не получение разрешения от властей. Правоохранители проведению законной акции не препятствовали, сопровождали участников марша и обеспечивали порядок. Глава столичной полиции Андрей Крищенко накануне акции просил участников с пониманием отнестись к возможным выборочным проверкам их документов и вещей и не использовать запрещенную символику.

Напомним

28 апреля в центре Киева люди вышли на марш в честь дивизии СС “Галичина”. На мероприятии усиленно дежурила полиция. В марше приняли участие около сотни человек. Они прошлись от Арсенальной улицы до площади Независимости. Шествие длилось полчаса. Полиция перекрыла часть улиц. В акции участвовали националистические организации: Общество будущего, Правый сектор, ВО Свобода, внуки ветеранов дивизии СС "Галичина", союза ветеранов АТО, инициатива Ukrainian military Honor. По словам организаторов, основная цель Марша - почтить память добровольцев, которые в 1943 году записались в армию с целью получить обучение, оружие и не допустить возвращения сталинских ужасов 1941 года на территорию Украины.

ОП ждет объяснений от Кличка и криминального дела