В Шевченковском райсуде началось судебное заседание по делу убийства журналиста Павла Шеремета

В Шевченковском районном суде города Киева началось судебное заседание по делу убийства журналиста Павла Шеремета. К зданию суда пригнали немало автозаков – Национальной полиции, полиции диалога и Нацгвардии. Также приехали и подозреваемые – Яна Дугарь и Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко. Последний – в стеклянном боксе. Об этом сообщает "5 канал".

Сегодня также рассмотрено ходатайство защитников фигуранта дела Андрея Антоненко о мере пресечения. Ходатайство удовлетворено частично: Антоненко отпущен из СИЗО под круглосуточній домашний арест.

Напомним

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля.

Военный волонтер и музыкант Андрей Антоненко находится под стражей с декабря 2019 года. В убийстве журналиста Павла Шеремета обвинили также детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь. Антоненко находится в СИЗО, Кузьменко – под круглосуточным домашним арестом, а Дугарь отпустили под залог.