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Конфликт углубляется: чешские сенаторы требуют разрыва договора о дружбе с Россией

19:00, 30 апр 2021
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Сенаторы (члены верхней палаты парламента) Чехии добиваются расторжения договора о дружеских отношениях и сотрудничестве страны с Россией от 1993 года в связи с возможным включением республики в список недружественных РФ государств. Об этом сообщило в пятницу издание Aktualne.
“Этот договор утратил смысл после того, что произошло (инцидент во Врбетице). Он не выполняется. Его в одностороннем порядке нарушает Россия”, — привело издание заявление председателя фракции правоориентированного политического движения “Старосты и независимые” в Сенате Петера Голичека.
Между тем министр иностранных дел республики Якуб Кулганек, согласно изданию, заявляет, что данный вопрос является весьма чувствительным и он не хочет сообщать об этом подробности.
28 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что список недружественных России стран в настоящее время только формируется. Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в готовящемся списке уже фигурируют США.
В последнюю неделю взаимоотношения двух стран резко ухудшились.
Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата 20 дипломатов посольства Чехии в Москве. Все они должны покинуть Россию до конца 19 апреля. Таким образом, в штате посольства останутся только пять дипломатов.
Вечером в воскресенье в российский МИД был экстренно вызван посол Чехии Витезслав Пивонька, где ему было объявлено о принятых мерах.
Они стали ответом на высылку из Праги 18 сотрудников посольства России, которых власти Чехии считают агентами ГРУ и СВР. Также Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам на военных складах в Врбетице в 2014 году.
Москва назвала обвинения Праги абсурдными и голословными.
Как заявил 19 апреля журналистам первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, также тогда временно исполняющий обязанности главы МИД республики — реакция России на высылку из Чехии 18 сотрудников посольства РФ оказалась сильнее, чем ожидалось с учетом существующей практики в таких случаях, поэтому в республике изучат дальнейшие возможные действия в связи с этим.
Позже министр иностранных дел республики Якуб Кулганек в интервью, опубликованном в четверг газетой Lidové noviny, заявил, что Чехия может выслать из Праги “примерно 60” сотрудников посольства РФ, если Россия до 12:00 (13:00 по киевскому времени) четверга, 22 апреля, не примет решение о возвращении в Москву объявленных персонами нон грата сотрудников чешского дипломатического представительства. После того, как ответа не последовало — Прага анонсировала брифинг о ответных действиях.
В итоге правительство республики сообщило, что Чехия сокращает до числа чешских дипломатов в Москве количество российских в посольстве РФ в Праге. Таким образом Чехия и Россия уравняют количество сотрудников в посольствах до 32.
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