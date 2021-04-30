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Государственный долг Украины сократился более чем на миллиард долларов

18:00, 30 апр 2021
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По состоянию на конец марта 2021 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте составил 2 514,28 млрд грн (90,17 млрд долл. США в эквиваленте в иностранной валюте). По сравнению с предыдущим месяцем государственный и гарантированный государством долг Украины уменьшился в гривневом эквиваленте на 38,68 млрд грн и на 1,24 млрд долл. США в долларовом эквиваленте, - говорится в сообщении Минфина.

По данным Минфина, при этом, государственный долг уменьшился на 28,91 млрд гривен (906,4 млн долл. США), а гарантированный государством долг уменьшился на 9,77 млрд грн (33,4 млн долл США).
Государственный долг на конец марта составил 2 234,77 млрд грн (80,14 млрд долл. США), из которых 45,8% - государственный внутренний долг (ОВГЗ), а 54,2% - государственный внешний долг, который состоит из кредитов международных финансовых организаций (21,2% от общей суммы государственного долга), еврооблигаций (28,9%) и другого внешнего долга (3,9%).
Доля государственного долга в гривне по состоянию на конец марта 2021 года выросла до 39,8%.
В марте 2021 года Минфин провел 29 аукционов по размещению ОВГЗ, привлекая 44,4 млрд гривен на финансирование государственного бюджета.
Платежи по погашению государственного долга за I квартал 2021 года составили 106,9 млрд грн, платежи по обслуживанию - 37,4 млрд грн.
Напомним 
Государственный и гарантированный государством долг Украины на конец 2020 года составил 2 551,94 млрд грн или 90,26 млрд долл., что в долларовом эквиваленте на 5,9 млрд долл., мли 6,99% больше, чем в 2019 году.
По данным Счетной палаты, в Бюджет-2020 от государственных заимствований поступило почти 639 млрд грн (37% финансового ресурса госбюджета). Этот объем почти на 66% превысил расходы на погашение госдолга, что привело к его увеличению.
В 2020 году каждый украинец платил по 3000 гривен за обслуживание госдолга, отмечали в Счетной палате.
В Государственном бюджете на 2021 год предусмотрено более 625 млрд грн на погашение по внутреннему и внешнему долгу и обслуживание внутреннего долга.


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