Украина космическая: создается Центр обучения специалистов аэрокосмического направления

В Украине, которая присоединилась к программе NASA по исследованию космоса, создадут центр современной обучения специалистов аэрокосмического направления с целью подготовки кадров для одноименной отрасли. Об этом заявили вице-премьер-министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По итогам совещания определена необходимость создания сетевого научно-учебного центра, где будет осуществляться подготовка профильных специалистов. Финансирование института будет производиться путем выделения средств из государственного бюджета, государственно-частного партнерства и внешних инвестиций.

По словам Уруского, сейчас его министерство работает над Общегосударственной целевой научно-технической космической программой Украины на ближайшие 5 лет, которая обозначит ориентиры и необходимую потребность в кадрах для космической отрасли страны.

Как сообщали Українські Новини, в феврале 2021 года Президент Владимир Зеленский поручил вывести в космос аппарат дистанционного зондирования земли "Сич 2-30 (2-1)"

К 30-летию независимости Украины в космос будет выведен аппарат дистанционного зондирования земли "Сич 2-30. Также идет работа в рамках программы над созданием и запусков спутников дистанционного зондирования Земли.

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Государственное космическое агентство Украины подписало договоренности в рамках программы NASA "Артемида" о принципах сотрудничества в гражданском исследовании и использовании Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях и присоединилась к космических агентств других стран-участников программы. Об этом сообщает Государственное космическое агентство Украины.

Ранее документ подписали Австралия, Канада, Италия, Япония, Люксембург, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания. А Соединенные Штаты Америки присоединились к программе первыми.

Таким образом, Украина стала девятой страной-подписантом договоренности по "Артемиде".

Договоренности содержат набор принципов, которыми будут руководствоваться государства-подписанты в рамках их участия в программе NASA "Артемида" по следующим направлениям: мирное исследование, прозрачность, совместимость, экстренная помощь, регистрация космических объектов, распространение научных данных, сохранение наследия, космические ресурсы, деконфликтизация деятельности, орбитальный мусор.

"Это важно для Украины, потому что мы сможем реализовать свои собственные проекты в партнерстве с ведущими космическими агентствами мира. Это логичный шаг в продолжение того, что мы же вступили в Moon Village Association. Украинские проекты впервые стали частью глобального сценария освоения Луны от ISECG, и логично, что мы дальше хотим реализовывать наш потенциал в рамках программы "Артемида". Договоренности дадут новый толчок к объединению государств в учреждении многосторонних консультаций в контексте развития международного космического права, которое бы соответствовало современным вызовам и планам человечества в освоении космического пространства", – сказал Председатель ГКА Владимир Усов.







