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Дефицита питьевой воды не будет: уже есть дешевая и простая технология опреснения морской воды
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Дефицита питьевой воды не будет: уже есть дешевая и простая технология опреснения морской воды

21:00, 27 апр 2021
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Исследователи из Университета Южной Австралии разработали технологию высокоэффективного солнечного опреснения, которая помогает получить пресную воду из морской и даже загрязненной воды.
Сейчас почти 2,7 млрд людей испытывают частичную нехватку воды, еще 1,1 в принципе не имеют ее в свободном доступе — и в WWF ожидают, что в ближайшие десятилетия этот показатель станет еще хуже. Поэтому ученые бьются над тем, чтобы производить больше пресной воды и помогать нуждающимся в ней.
Солнечное опреснение появилось еще в середине прошлого века, но до этого времени все технологии были не особо успешными, особенно для массового производства чистой воды. Ученые из Университета Южной Австралии заявляют, что «преодолели эту неэффективность», а их технология сможет производить воду в больших объемах и намного дешевле существующих способов — таких как обратный осмос.
В основе нового метода лежит фототермическая структура, которая находится на поверхности источника воды и преобразует солнечный свет в тепло. Конкретно в этом решении нет ничего нового, но предыдущие попытки заканчивались потерей большого количества энергии.
«Ранее многие экспериментальные фототермические испарители были в основном двухмерными; это была просто плоская поверхность, и они могли терять 10%-20% солнечной энергии в основной объем воды и в окружающую среду. Мы разработали метод, который не только предотвращает любые потери солнечной энергии, но и фактически потребляет дополнительную энергию из воды и окружающей среды, то есть система работает со 100-процентной эффективностью для солнечной энергии и извлекает еще 170% энергии из воды и окружающей среды», — объясняет принцип работы новой технологии Хаолан Сюй, один из авторов проекта.
Трехмерная конструкция отводит излишки тепла от верхних поверхностей, распределяя энергию по всей поверхности испарителя воды. Таким образом все поверхности испарителя остаются холоднее воды и воздуха. Этот метод позволяет добывать 10−20 литров пресной воды на квадратный метр в день.
Практичность системы повышается за счет того, что она полностью построена из простых, дешевых и экологичных материалов, которые «можно купить в хозяйственном магазине или супермаркете». Конструкция фототермической структуры предотвращает накопление соли и других загрязняющих веществ на поверхности испарителя, что облегчает обслуживание системы.
«Для его работы не требуется технических знаний, а затраты на обслуживание минимальны. Эта технология действительно может обеспечить долгосрочное решение проблемы чистой воды для людей, которые не могут позволить себе другие варианты», — объясняет Сюй.



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