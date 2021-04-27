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В США напомнили РФ, что они должны выполнить все свои обязательства в рамках минского формата

19:00, 27 апр 2021
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Соединенные Штаты поддерживают минские соглашения и считают их основой для дипломатического урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом российскому государственном информагентству "ТАСС" сообщил представитель Госдепартамента США в ответ на просьбу прокомментировать предложение украинского президента Владимира Зеленского о внесении изменений минских договоренностей.

“Мы продолжаем поддерживать минские соглашения как основу для дипломатического урегулирования спровоцированного Россией конфликта на востоке Украины. Для того чтобы эта основа принесла успех, Россия должна выполнить все обязательства, которые взяла на себя в соответствии с этими соглашениями, а также добросовестно работать над прекращением конфликта на востоке Украины. Мы продолжим использовать возможности и пользоваться как рычагом влияния американской деятельностью по украинскому-российской конфликтной дипломатии, однако Россия должна отказаться от своей непримиримой позиции”, — утверждал собеседник агентства.
Как пишет издание, при этом в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не объяснила, собираются ли Соединенные Штаты присоединиться к процессу урегулирования конфликта на востоке Украины в “нормандском формате”. Ей был задан вопрос о том, готова ли нынешняя американская администрация играть более активную роль в процессе урегулирования на Донбассе, и если да, то в каком качестве. Псаки также попросили прокомментировать призыв Зеленского к включению США в “нормандский формат”.
“Я бы, конечно, переадресовала вас в Госдепартамент США. Он, вероятно, является тем ведомством, которому уместнее говорить о нашем взаимодействии и переговорах”, — ответила официальный представитель американского лидера.
Напомним
Зеленский заявил в опубликованном в понедельник интервью газете Financial Times, что считает необходимым внести изменения в минские соглашения и увеличить число участников переговоров в “нормандском формате” (Украина, Германия, Франция и Россия), добавив к ним США, Великобританию и Канаду.
Позже телеканал CNN сообщил, что президент США Джо Байденнамерен в мае отправить в Украину госсекретаря Энтони Блинкена.



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