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Ученые создали одноразовый пластик, который безопасно разлагается в воде
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Технологии / Экотехнологии

Ученые создали одноразовый пластик, который безопасно разлагается в воде

22:00, 24 апр 2021
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Ученые из Калифорнийского университета нашли способ сделать пластик полностью разлагаемым. Для этого в него нужно добавить специальные вещества, которые делают упаковку компостируемой. Волокна нового пластика полностью разрушаются при погружении в водопроводную воду на несколько дней, пишет The Academic Times. 
Большая часть пластика, который использовал человек, сейчас просто лежит на свалках и в воде. Чтобы разложиться ему необходимо огромное количество времени — например, полиэтиленовые пакеты разлагаются в природе от 100 до 200 лет.
Биоразлагаемые пакеты, которые сейчас начали массово использовать во всем мире действительно лучше для окружающей среды, чем упаковка, сделанная из обычного пластика. Тем не менее, они все равно выделяют микропластик, который со временем проникает в землю, воду и даже оказывается в воздухе.
Частично проблему пытаются решить при помощи биоразлагаемого пластика (его уже делают из рыбьего жира, древесины и даже при помощи цианобактерий), однако он все равно требует специальных условий для переработки, а на его разложение в обычной среде нужно не меньше года.
Ученые Калифорнийского университета поняли, что проблема неэффективности биоразлагаемых пластиков еще и в том, что ферменты, которые отвечают за разложение, спутываются между собой. Чтобы исправить эту ошибку, исследователи добавили в пластик несколько новых веществ, которые удерживают разлагающие ферменты от запутывания, пишет The Academic Times. Благодаря этому ферменты перестали мешать друг другу и смогли полностью «разобрать» пластик без образования опасных микрочастиц.
Волокна нового пластика полностью разрушаются при погружении в водопроводную воду на несколько дней.
Автор исследования Тин Сюй объясняет принцип действия этих ферментов как встроенную последовательность самоуничтожения. Они не активируются, когда пластик используется, однако в определенных условиях — например, в яме для компоста, где уровень тепла и влажности выше, или в водопроводной воде — ферменты берутся за работу и начинают расщеплять пластик на молочную кислоту — экологически чистый продукт ферментации.
Сейчас технология работает не со всеми пластиками, ведь их молекулярные структуры различаются друг от друга. Именно над решением этой проблемы сейчас будут работать ученые.
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