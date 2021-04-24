Продолжается повышение тарифов в Украине: выдержат ли украинцы такое "покращення"

В НБУ спрогнозировали, что цены на газ, отопление и горячую воду в Украине будут в этом году повышаться. "Комментарии" вместе с экспертами выясняли, на сколько могу вырасти тарифы, почему и готовы ли к этому украинцы.

* * *

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко предупреждает, что нас ждёт несколько этапов роста тарифов.

Первым подорожанием, в мае, будет газ и связанное с ним распределение газа. Если до 1 мая цена газа была до 6,86 грн без стоимости распределения, то уже в мае она вырастет на 16%, в пределах 8 грн. Следующий этап — это рост стоимости электроэнергии во втором полугодии. Если сейчас 1 кВт электроэнергии стоит 1,68 грн, то с 1 июля для тех, кто потребляет больше 500 кВт, в Кабмине предлагают цену установить на уровне 2,5 грн, что на 50% дороже. Третий этап — это рост стоимости услуг теплоснабжения и горячей воды в конце года. С 1 мая для юрлиц стоимость газа будет рыночной. При этом сами предприятия теплокоммунэнерг, благодаря работе НАК Нафтогаза, уже попали в глубокий убыток.

Меморандум Кабмина не решил вопрос долгов, потому они вынуждены будут поднять тарифы на тепло как минимум на 25-30%, — прогнозирует Олег Попенко.

Он также отмечает, что в конце 2021 года или в начале 2022-го грядет рост тарифов на водоснабжение и канализации где-то на 10-12%.

"Это уже связано с долгами потребителей за коммуналку которые выросли только за последние 4 месяца на 26,6 млрд грн. А также с ростом стоимости электроэнергии для промышленности", — поясняет эксперт.

Олег Попенко уверен, что украинцы абсолютно не готовы к тому, что тарифы и дальше будут расти.

"Это показал январь 2021 года. Как только убрали тариф 0,9 грн за кВт на электроэнергию для тех, кто потребляет до 100 кВт, задолженность сразу выросла на 20%. Весь этот рост коммунальных тарифов приведет к дальнейшему росту задолженности. Если на 1 февраля долг за коммуналку вырос до 82 млрд грн за 4 месяца, то до конца года он может вырасти до 100 млрд грн", — прогнозирует эксперт.

Он акцентирует, что власть уже сейчас усиливает борьбу с должниками.

"Долг за коммуналку могут списать с банковской карты без уведомления, — говорит Олег Попенко. — И одновременно с этим урезают список получателей субсидий. Уже к следующему отопительному сезону до 500 000 украинцев их не получат". "Задолженность за коммуналку в текущем отопительном сезоне увеличилась на 15 млрд грн — до 81 млрд грн".

* * *

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский обращает внимание, что Нацбанк проводит сравнение с минимумами прошлого года, когда вследствие тотального карантина в Евросоюзе и достаточно больших запасов газа в подземных хранилищах газа (ПХГ), цены на него на европейских биржах опустились до исторических минимумов.

"Следовательно, более корректным было бы считать исходя из цен на газ, зафиксированных Кабмином в текущем отопительном сезоне – 6.99 грн. за кубометр, — подчеркивает Землянский. — Согласно постановлению НКРЭКУ, с мая все бытовые потребители будут переведены на годовые контракты. Стоимость газа по этим контрактам будет колебаться в пределах 7,5-8 грн за кубометр. Следовательно, рост составит от 7% до 14%". Такой рост, по словам Валентина Землянского, обусловлен привязкой к ценам на европейских биржах основного производителя и поставщика газа – НАК "Нафтогаз Украины".

Эксперт поясняет:

"Если посмотреть на текущие котировки, то стоимость кубометра газа на Украинской бирже на сегодня составляет 9,3 грн. А кубометр на европейских – 10.5-11 грн с учетом НДС и доставки до украинской границы. Можно ли было сохранить цену 6,99 грн за кубометр, или даже снизить? Безусловно, если бы Нафтогаз исходил из принципа смешанной цены. Это означает минимизацию маржинального дохода. То есть за основу бралась бы себестоимость добычи украинского газа плюс цена газа на европейских хаба".

Валентин Землянский считает, что вряд ли украинцы позитивно отреагируют на новости об очередном росте тарифов.

"Мы видим, что задолженность за коммуналку в текущем отопительном сезоне увеличилась на 15 млрд грн — до 81 млрд грн. Сохраняется опережающий рост цен на газ в сравнении с ростом доходов украинских граждан. Поэтому ожидать кардинального изменения ситуации в предстоящем отопительном сезоне в отношении оплаты коммуналки не приходится", — уверен Землянский.



