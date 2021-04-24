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СНБО: наложены санкции еще на 95 украинских компаний, Зеленский подписал

17:00, 24 апр 2021
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины против 95 компаний. Об этом говорится в указе Президента. Зеленский применил персональные специальные экономические и другие ограничительные меры сроком на 3 года против 95 компаний. В частности, среди компаний ряд строительных и промышленных (ООО "Полтавабудцентр", "Миколаивбудцентр", "Гранит", "М-СТРОЙ ГРУПП" и другие).

Санкции предусматривают:

1) блокировка активов;

2) ограничение торговых операций;

3) ограничения транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

4) предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;

5) приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

6) аннулирование лицензий и разрешений на осуществление определенного вида деятельности;

7) запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества;

8) запрет осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц;

9) запрещение или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины;

10) полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами;

11) запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство;

12) прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;

13) запрет увеличения размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых иностранный элемент обладает 10 и более процентами уставного капитала;

14) введение дополнительных мер в сфере экологического, санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля;

15) прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в частности в сфере безопасности и обороны;

16) запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;

17) иные санкции, соответствующие принципам их применения, установленным настоящим Законом.



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