Что будут носить весной и летом 2021-го: желтый, розовый, зеленый

Хоть погода еще переменчива и пока редко радует солнечными днями, календарная весна уже наступила, а значит самое время начать активно готовить свой гардероб к ярким и нескучным образам. На помощь в этом нелегком деле спешат мягкие и нежные пастельные оттенки: воздушная сладкая вата, лимонный крем, фисташковое пралине, лавандовое мороженое и бескрайнее весеннее небо – Vogue.ua собрал гид по самым модным образам пастельной гаммы, представленным в коллекциях весна-лето 2021.

Желтый

Пожалуй, один из главных цветов, ассоциирующихся у нас с приходом весны, по праву может считаться желтый. Его пастельный, более мягкий вариант пришелся по душе и дизайнерам: в своих коллекциях нового сезона оттенок солнечных лучей использовали Lanvin, обыграв им кожаное пальто с отложным воротником и сапоги, Jil Sander, также сделав ставку на верхнюю одежду, но уже приталенного кроя, и Altuzarra, ознаменовав наступление весны минималистичным платьем из струящейся ткани.

Розовый

Немного наивный и отсылающий в детские воспоминания, розовый вновь занимает лидирующие позиции тенденций нового сезона. Это и не удивительно - пастельный розовый как нельзя лучше подойдет для смелых контрастных сочетаний. За такими советуем обратиться к Alexander McQueen - бренд рифмует нежное платье, напоминающее воздушную сладкую вату, с грубыми кожаными ботинками. Играть на контрастах предлагают и Isabel Marant, но в этом случае на контрасте фактур: в одном образе бренда сочетаются деним, шелк и замша. Лучшим же дополнением к светло-розовой макси-рубашке станет юбка с бахромой и сумка с металлизированным эффектом, как на показе Acne Studios.

Голубой

Небесно-голубой быстро стал настоящим хитом прошедшей зимы. Теперь на модный Олимп заходит его более нежная версия - мягкий оттенок тотчас же переносит на пикник под чистым бескрайним небом. Этой весной настоятельно рекомендуем разнообразить свой гардероб таким цветом: платья длины мини и миди, тренчи и сумки станут не только отличным дополнением базовым элементам, но и будут самодостаточной единицей всего образа. За стильным вдохновением советуем обратиться к Miu Miu, Chloe и Hermes.

Зеленый

Цвет пробуждения, обновления и перезагрузки, так необходимой после затяжного карантина, также придется по душе всем поклонницам нежных базовых оттенков. Мягкий фисташковый total look презентовали Private Policy: правильно расставить акценты в таком образе помогут аксессуары - геометрическая сумка на массивной цепи. Ставку на яркость сделали и Proenza Schouler, дополнив пастельные сорочку и брюки сумкой насыщенного изумрудного цвета.

Лиловый

Предоставить все внимание магнетизирующему лиловому предлагают Bottega Veneta - к трикотажному мини-платью бренд рифмует сумку в тон и обувь нейтральных оттенков. Tod's же делает ставку на актуальный стилистический прием color blocking, сочетая чуть более насыщенный лавандовый с серым и песочным. Полупрозрачные ткани, объемные рукава и оборки стали ключевыми в коллекции Valentino - такое платье длины макси станет отличным вариантом как для утренней прогулки, так и для вечернего выхода.



