"Тревожные звоночки" от Путина Украины и мира: на что необходимо обратить особое внимание

Президент РФ Владимир Путин 21 апреля выступал с посланием в Совет Федерации. Во время выступления он заявил, среди прочего, что надеется, что "по отношению к Росии никому не придет в голову переступить красную линию. Где она будет проходить - мы сами решим". В обращении Путина не было резонансных заявлений об Украине, ведь такие заявления могли бы отвлечь от основных месседжей электорату. Однако были "тревожные звоночки", которым стоит уделить внимание. Такое мнение высказал УНН политичний аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества Владимир Горбач.

Аадресаты

"Это было послание президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации. Соответственно, главной целевой аудиторией в таком жанре выступает внутренняя российская аудитория - непосредственно российские политические элиты, которые были в зале, и российские избиратели, которые за этим следили по телевизору", - отметил эксперт.

По его словам, задача этого послания была подчинена целям и интересам по переизбранию партии "Единая Россия" на парламентских выборах в сентябре 2021 года.

Таким образом Кремль дал "сигнал поддержки социальной базе" - о том, что правящий режим будет гарантировать им сохранение нынешнего уровня благосостояния, потребления, чувство безопасности, в обмен на их голоса на выборах.

Поэтому, по мнению Горбача, в речи Путина было уделено немного времени международной ситуации: чтобы не размывать этот социальный месседж - о социальных доплатах на детей, медицину, борьбу с ковидом тому подобное.

"Социальной базой путинского режима являются силовики, пенсионеры и так называемые бюджетники. Собственно, им эти основные месседжи и адресовались. Причем, в части силовиков как раз и было упомянуто о внешней политике, контур по внешней безопасности", - отметил он.

Тревожные звоночки

"При том, что очень мало времени было уделено этой теме, все равно некоторые тревожные звоночки прозвучали. Например, в путинской речи было упоминание о провокациях, которые могут быть направлены против их (российской - ред.) безопасности, и о том, что путинский режим будет самостоятельно определять, что является провокацией, и где проходят красные линии, и он будет определяться уже постфактум - после того, как должны состояться какие-то провокации. Это - тревожный звоночек, и в Украине этому пассажунужно уделять повышенное внимание, а не успокаивать себя тем, что об Украине, Донбассе, или войсках на границах Украины Путин не говорил", - подчеркнул эксперт.

По его словам, Путин этого не озвучил, чтобы не размывать главный месседж своему электорату, направленный на его успокоение и мобилизацию поддержки.

"Вспоминать радикальные, агрессивные вещи, которые говорит Жириновский о "бомбить Киев" или Зюганов "вводить войска на Донбасс" Путин бы не стал. Если бы он сказал, то никто не обратил внимание на социальные доплаты, медицинские гарантии и так далее", - отметил Горбач.

Он советует рассматривать нынешнее послание только как вступление, "прелюдию" к дальнейшим действиям в ближайшие дни.

Так, в четверг Москву посетит Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси.

"Приедет он с проектом так называемого "стратегического указа" (это цитата из его слов), и это может касаться именно оборонно-безопасности кооперации, сотрудничества с россиянами. Не обязательно это будет поглощение белорусской государственности Российской Федерацией. Это может быть договор о размещении военных баз на территории Беларуси. Там уже присутствуют российские военнослужащие на условиях временного размещения, но это как раз может быть игра против Запада прежде всего - против Европы, Соединенных Штатов, выставить что-то в Беларуси, например разместить ракеты разрешить использовать белорусские аэродромы - но это уже детали", - отметил эксперт.

Если это произойдет, он советует пристально следить за событиями на Донбассе.

"Потому что там тоже, если россияне захотят размещать свои базы в Беларуси - тогда почему бы им этого не сделать на оккупированной части Донбасса? Или в пакете с белорусским решением, чтобы на него вроде бы меньше обращали внимание (хотя на это вряд ли можно не обратить внимание), собственно это будет такой акт агрессии, но рассчитан на то, чтобы в момент совершения этой агрессии не получить какого-то военного сопротивления на поле боя.

Потому что введению ... никто не помешает. Можно будет реагировать на это действие уже потом, другими средствами, но не допустить этого уже никто не может - ни Украина, ни Запад", - отметил он.

На следующий день, 23 апреля, на экстренном заседании Совета Федерации эти решения военно-оборонные могут быть узаконены, после этого это все может начать разворачиваться, считает он.

Красные линии

В своем послании Путин пригрозил миру, что Россия сама будет определять "красную черту", за которую нельзя заступать другим странам, и заявил, что организаторы любых провокаций против страны пожалеют об этом “так, как давно ни о чем не жалели”.

“Те, кто угрожает нашей безопасности, пожалеет так, как давно ни о чем не жалел. У нас хватит терпения, ответственности, здравого смысла при принятии любого решения. Но, надеюсь, в отношении России никому не придет в голову переступить красную линию. Где она будет проходить — мы сами решим”, — сказал он.

В то же время, российский лидер заявил, что Россия ведет себя якобы “сдержанно и скромно”, видя хамство других стран, которые “постоянно цепляют” ее. А члены международного сообщества, которые захотят “сжечь мосты”, очень сильно об этом пожалеют, получив “быстрый и жесткий ответ”.

“Мы не отвечаем на недружественные акции, хамство. Мы хотим иметь со всеми представительствами международного сообщества хорошие отношения. В том числе с теми, с кем отношения у нас, мягко говоря, не складываются. Мы не хотим сжигать мосты. Но если кто-то понимает наши добрые намерения как слабость, он должен знать, что наш ответ будет асимметричным, быстрым, жестким”, — резюмировал Владимир Путин.

Важно отметить, что российский президент не прокомментировал ситуацию отношений с Украиной, упомянув лишь события 2014 года, и экс-президента Виктора Януковича.

Напомним

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращение к украинцам относительно эскалации конфликта на Востоке предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где продолжается война”.

Прессекретар президента РФ Песков ответил на это приглашение, что его оперативно передали Путину, но у того пока не было времени с ним ознакомиться.







