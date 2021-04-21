"Футбольная революция" провалилась, едва начавшись: похоже, Суперлиги не будет

Вице-президент футбольной Суперлиги и президент итальянского “Ювентуса” Андреа Аньелли опроверг появившуюся информацию о том, что клубы — участники нового турнира будут получать ежегодные выплаты в размере 350 млн евро. Об этом он в среду сообщил в интервью газете La Repubblica.

“Информация о бонусе в размере 350 млн евро в год является ложной”, — заявил Аньелли. Он также отметил готовность клубов — основателей Суперлиги сотрудничать с руководством Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). “Мы написали президентам ФИФА и УЕФА с предложением начать диалог”, — сообщил Аньелли.

Говоря о значении нового турнира для мирового футбола, президент “Ювентуса” рассказал о его потенциальных возможностях по приобщению подрастающего поколения к этому виду спорта. “40% молодых людей в мире в возрасте от 16 до 24 лет не интересуются футболом. Создать турнир, который воплощает в жизнь то, чем они занимаются на цифровых платформах, таких как FIFA (самая известная серия футбольных видеоигр — ред.), — это означает пойти им навстречу и бросить вызов Fortnite и Call of Duty (видеоигры — ред.), которые являются настоящими центрами притяжения для сегодняшней молодежи”, — заявил Аньелли.

От лица клубов-основателей Суперлиги Аньелли высказал недовольство действиями ФИФА и УЕФА, отметив, что эти организации не оказали им необходимой финансовой помощи в тяжелую пору пандемии коронавируса. “Они получают большие доходы от выступлений наших игроков, но в периоды кризиса они нам не помогали”, — подчеркнул он.

Хроника конфликта

* В ночь на 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был запланирован на август. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов - основателей нового турнира. Еще три клуба-основатели должны были стать известны позже.

* Союз футбольных европейских ассоциаций (УЕФА) пообещал запретить игрокам клубов, играющих в европейской Суперлиге участвовать в чемпионатах Европы и мира. Президент ФИФА резко негативно высказался о создании Суперлиги.

* Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов о создании Суперлиги и заявили, что команды-основатели будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

* Президент МОК Томас Бах считает, что невозможно спорт рассматривать только с точки бизнеса. Сейчас европейская модель спорта попала под угрозу. "Европейская модель спорта находится под угрозой, так как социальная миссия спортивных организаций уступает позиции нацеленным только на получение прибыли инвесторам и провайдерам коммерческого спорта". Если все рассматривать только с точки зрения бизнеса, если для измерения влияния спорта на общество применять только экономические правила, тогда социальная миссия спорта провалена", - сказал глава МОК.

* Фанаты футбольного клуба “Челси” устроили масштабный митинг у стадиона “Стэмфорд Бридж”. Они выступили против вступления команды в новую Суперлигу.

* Вечером 20 апреля состоялось заседание клубов с участием президента ESL Флорентино Переса, где обсуждалось будущее Суперлиги. Английские клубы уже определились, какое решение им принимать, и дружно покинули проект. Их примеру следуют и итальянские команды.

* К вечеру 21 апреля Европейская Суперлига (ESL) полностью остановлена. Итальянские клубы покидают проект. О выходе из Суперлиги объявили английские “Арсенал”, “Ливерпуль”, “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед”, “Тоттенхэм” и “Челси”.

* Футбольная ассоциация Англии (FA) приветствовала выход шести английских клубов из состава Суперлиги, также со словами поддержки этого решения выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Также позже это приветствовал президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.



