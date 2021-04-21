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Жозеп Боррель написал блог про вакцины, противостояние с РФ и проблему Крыма

18:00, 21 апр 2021
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На прошлом заседании Совета министров иностранных дел ЕС, основное внимание было сосредоточено на Украине и том, как блок может наилучшим образом поддержать страну, которая сталкивается с растущей рядом проблем, главная из которых - растущее военное присутствие России. Об этом написал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после заседания министров иностранных дел ЕС в своем блоге, передает УНН.

Если коротко, то Боррель написал, что:
- ЕС должен противодействовать попыткам России изобразить себя посредником, а не стороной в конфликте на востоке Украины;
- страны согласились выступать единым голосом на двусторонней основе в общении с Россией и на всех международных площадках;
- Евросоюз должен быть готов рассмотреть варианты действий в случае продолжения агрессии;
- Саммит Крымской платформы станет важным поводом, чтобы привлечь внимание к незаконной аннексии Крыма;
- Киеву необходимо неукоснительно продолжать ход реформ;
- ЕС продолжит поддерживать Украину в борьбе с пандемией.

Боррель также заметил, что уже много лет Украина сталкивается с российской агрессией, однако "на шаги Киева по урегулированию конфликта Москва не отвечает взаимностью". Особенно беспокоит Евросоюз наращивание военной мощи вблизи украинской границы и в незаконно оккупированом Крыму.
"Со своей стороны я подчеркнул, что мы должны поблагодарить Украину за сдержанный ответ, и мы должны продолжать призывать Россию к деэскалации и разрядке напряженности, и мы все должны противодействовать попыткам России изобразить себя посредником, а не стороной в конфликте", - подчеркнул топ-дипломат.
По его словам, сегодняшняя эскалация напряженности требует как принципиальной позиции, так и активизации дипломатии.
"Мы договорились, что мы должны говорить единым голосом на двусторонней основе в наших беседах с Россией и на всех соответствующих международных форумах - G7, ОБСЕ, из США - и передавать скоординированные послания устойчивой солидарности с Украиной. Мы продолжим поддерживать усилия в нормандском формате и ОБСЕ, включая ее Специальную мониторинговую миссию, а также меры по построению мира. Пришло время ослабить эскалацию. мы внимательно следим за этими событиями, и мы должны быть готовы рассмотреть наши варианты действий в случае продолжения агрессии", - подчеркнул глава дипломатии.
Он подтвердил, что вместе с главой Европейского совета Шарлем Мишелем они подтвердили участие в Саммите Крымской платформы, запланированном на 23 августа в Киеве.
Саммит, по мнению Борреля, станет важным поводом, чтобы привлечь внимание к незаконной аннексии Крыма, а также к более широкой поддержки Украины со стороны ЕС.
Как отметил Боррель, вместе с Кулебой они обсудили реформы в Украине.
"Украина добилась большого прогресса, но еще многое предстоит сделать, в частности, в области борьбы с коррупцией и судебных реформ", - отметил он.
По словам дипломата, реформы делают Украину более устойчивой и сильной, и именно поэтому с 2014 года Евросоюз мобилизовал более 16 миллиардов евро на поддержку реформ, что сделало Украину крупнейшим получателем финансовой поддержке ЕС.
"В-третьих, мы продолжим поддерживать Украину в борьбе с пандемией. В прошлую пятницу COVAX доставил в Украину 117 тысяч доз вакцины против COVID-19, а до конца июня планируется доставить почти 3 миллиона доз вакцины", - сообщил он.
Боррель упомянул о ситуации относительно состояния здоровья заключенного оппозиционера Алексея Навального.
"Я ранее заявлял, что Россия отключается от Европы. Как ЕС, мы должны, и мы будем учитывать последствия, отстаивая принципы, лежащие в основе европейской безопасности, и поддерживая партнеров, которые разделяют наши интересы и ценности", - подчеркнул глава дипломатии.
Напомним
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 19 апреля принял участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам, где проинформировал коллег об обострении ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях и вокруг границ Украины, вызванной действиями Российской Федерации.
На заседании министр предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации Российской Федерации.
Основной элемент такого плана - это подготовка нового пакета секторальных санкций.
Однако, как отметил после встречи Боррель, на сегодняшний день не ожидается никаких новых санкций ЕС в отношении России.



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