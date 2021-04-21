В ответ на стягивание российских войск, Украина проводит масштабные учения

В ответ на стягивание российских войск, Украина провела учения десантников в Херсонской, Одесской, Харьковской и пограничных областях, то есть, в регионах, которые могут стать возможными очагами напряженности - на границе с Россией и в южных областях Украины. Также - состоялись масштабные антитеррористические учения с участием СБУ, Нацполиции, пограничников и Нацгвардии, сообщают в пресслужбе ООС.

* Командующий ООС генерал Владимир Кравченко заверил, что все подразделения Объединенных сил готовы к любым действиям со стороны противника.

* Командир полка НГУ “Азов” Денис Прокопенко сообщил, что полк “Азов” в настоящее время тоже находится в повышенной боевой готовности.

* Военнослужащие Госпогранслужбы отработали действия в оборонительном бою.

* Все тренировочные мероприятия проводились в условиях максимально приближенных к реальным и с неуклонным соблюдением прав и свобод граждан.

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В Одесском областном управлении СБУ сообщили, что трехдневные тренировки прошли в условиях, максимально приближенных к реальным. Их целью была отработка алгоритма противодействия диверсионно-террористическим группам, проверка уровня контрдиверсионной защищенности потенциально уязвимых, стратегически важных объектов. В ходе тренировок под усиленной защитой находятся также объекты критической инфраструктуры, в том числе энергетической и транспортной системы. Спецслужбисты отработают, в частности, и защиту границ государства, сообщает пресс-служба СБУ.

В учениях приняли участие региональные подразделения СБУ, Национальной полиции, пограничной службы, Национальной гвардии, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

В СБУ призвали граждан информировать правоохранителей по телефону доверия 0800501482 в случае:

• прибытия или пребывания подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и местам массового пребывания людей;

• появления подозрительных транспортных средств или беспилотных летательных аппаратов вблизи стратегических объектов;

• выявления подозрительных предметов или средств поражения;

• получения информации о намерениях осуществления террористической и диверсионной деятельности или других противоправных действий.

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Министр внутренних дел Арсен Аваков проинспектировал позиции подразделений системы МВД для определения необходимых мер по дополнительной обороны. По его словам, украинские военные готовы дать достойный отпор враждебным силам РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы рассчитываем на мирное развитие событий, избежать той эскалации, которую готовят российские наемники и российские вооруженные силы, но одновременно — мы полностью готовы защищать наши рубежи. Основная задача нашей проверки — определить все необходимые меры для дополнительной обороны. Инспекция проходит по всей линии фронта — в Донецкой и Луганской области. С 2015 года — это наибольшая концентрация вражеских сил у наших границ. А учитывая ту истерию и информационную атаку, которую проводят российские пропагандисты, можно сказать, что это самая большая угроза, — сказал Аваков. — Мы переживаем не простой период эскалации. Мы уже не первый год находимся под давлением российского бешеного пса, который стоит у наших границ. Но мы готовы. Мы на своей земле, у нас нет другого выбора, кроме как защищаться, независимо от того, как поведут себя иностранные политики. Мы рассчитываем на дипломатическое урегулирование, но полностью готовы к обороне”, — добавил он.

Аваков сообщил также, что кроме военных совещаний пройдет обучение полицейских по обеспечению контрдиверсионных действий, а также обучение совместных сил ГСЧС и ГПСУ в акватории Азовского моря по обеспечению разминирования и всех дополнительных операций. Во время инспекции министру продемонстрировали действия спецподразделения КОРД в случае захвата береговых сооружений.

"...Мы посмотрели на взаимодействие и вооружение подразделений, начиная с полка "Азов", а также посмотрим на работу береговых служб системы МВД. Поскольку побережье Азовского моря для нас приоритетное направление с точки зрения контроля страны и отпора в случае агрессии и высадки вражеского десанта на территорию Украины", - сказал Аваков.

Министр внутренних дел отметил, что готовность подразделений кардинально отличается от той, которое было в 2014 году. И с точки зрения оснащения, и с точки зрения боевого опыта, и с точки зрения ментальной готовности.

"Национальная гвардия, полицейские силы, пограничники и даже спасатели, которые в значительной мере готовы к ликвидации последствий в зонах конфликта, демонстрируют высокий уровень подготовки. И хочу, чтобы агрессор понял, нападение на Украину - не будет легкой прогулкой, это будут огромные потери для того, кто решит зайти на нашу землю без нашего согласия", - сказал Арсен Аваков.

По словам Авакова, в ходе проверки была выявлена необходимость ряда административных решений точки зрения обеспечения, как материального, так и военно-технического.

"Такие решения мы примем на уровне Кабинета министров и СНБО и будем на 100% готовы к выполнению задач. Начиная с 2014 года - мы готовимся к наступлению. Мы рассчитываем, что готовность убережет нашу землю и наших солдат. Также рассчитываем, что у мирового сообщества хватит умения и ума удержать агрессора от резких действий", - сказал он.

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В Украине в 2021 году запланировано проведение семи международных военных учений, для чего предусмотрено 38,6 миллиона гривен. Верховная Рада уже приняла закон, которым предоставляется согласие на проведение в стране учений с участием иностранных вооруженных сил, сообщает "РБК Украина". Финансирование их проведения со стороны Украины, произойдет за счет Министерства обороны, все они пройдут в течение марта-декабря 2021 года.

Запланированы следующие учения:

* Rapid Trident - 2021. Эти традиционные украинско-американские учения проходят ежегодно на Яворивском полигоне Львовской области.

* Sea Breeze - 2021. Еще одни украинско-американские учения, но уже для ВМС. Их проведут в Черном море.

* Warrior Watcher - 2021. Украинско-британское военное сотрудничество до недавнего времени состояло только в работе у нас британских инструкторов. Но сотрудничество углубилась. В позапрошлом году во время учений Warrior Watcher - 2019 в Николаеве украинские и британские военные отработали защиту аэродромов и объектов критической инфраструктуры. В этом году также будут такие учения.

* "Козак Мейс - 2021". Это продолжение украинско-британского сотрудничества.

* Riverine-2021. Эти украинско-румынские учения уже проходили трижды. Их военные проводят в устье Дуная, отрабатывают патрулирования, отражения нападения противника. Жирохов отметил, что вероятный противник партнеров, конечно же - Россия.

* "Сильвер Сэйбер - 2021". Это учения литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского. Они происходят по очереди в каждой из стран.

* Three Swords - 2021. Это углубление военного сотрудничества Украины и Польши в приграничных регионах.

* Важно и то, что ВВС США "нацелят" на Россию сверхзвуковые бомбардировщики Rockwell B-1 Lancer, а американские бомбардировщики будут регулярно патрулировать небо над Украиной.























