Человек уже изменил Землю до неузнаваемости: Google Earth снял об этом крутое видео

Google Earth показал, как изменилась Земля за последние 37 лет в 3D-формате. В компании заявили, что лучше видеть, чем слышать об исчезающих тропиках и ледниках. Соответствующее видео компания Google опубликовала на своем Youtube-канале.

В своем особом видео специалисты объединили более 24 млн спутниковых снимков. Теперь можно выбрать любой уголок Земли и посмотреть, как он выглядел в разные времена с 1984 по 2020 год.

Таким образом, компания Google решила показать, как люди влияют на Землю: как менялись ее города, ландшафт и природа, как таяли ледники.

Нужно отметить, что большая часть сюжетов настроения не улучшают. Наоборот: создается впечатление необратимых катастрофических изменений. Но создатели видео как раз и расчитывали на то, что зрители ужаснутся и начнут действовать. Они должны понять, что мы на грани и спасать планету нужно уже сейчас.









