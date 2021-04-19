"Поддержать"
Тренды:
Новости
Теперь в Украине у мамы и папы равные права на получение декретного отпуска
Большое расследование в отношении Коломойского опубликовано в США
Денег на свою вакцину в Украине не хватает, вот и стоим в очереди...
Самолеты будут летать на твердотельных электробатареях, сообщает НАСА
Отныне в Украине будут работать филиалы лучших иностранных вузов
Площадь природно-заповедных территорий в Украине будет увеличена
СНБО и Кабмин наконец озаботились "оборонкой": создана стратегия развития ОПК
Украинские спортсмены победили на Чемпионате Европы 2021 и получили призовые от "Эпицентр К"
"Украина не принадлежит России!" - Зеленский дает европейским СМИ интервью о войне и мире
Хроника эскалации напряженности и причины обострения конфликта
Макрон не вышел на брифинг вместе с Зеленским: это не очень хороший сигнал
Как правильно выбрпать видеорегистратор для авто PR
Подарите ребёнку самую красивую куклу мечты PR
Как сегодня живут люди в мире: Стамбул, Турция
У пенсионерки из Севастополя, которую оккупанты приговорили к 12 годам заключения, ухудшается здоровье
Все новости
Политика / Криминал

Большое расследование в отношении Коломойского опубликовано в США

22:00, 19 апр 2021
0
Версия для печати

Американская газета Pittsburgh Post-Gazette опубликовала масштабное расследование в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского. В расследовании говорится о незаконных сделках Коломойского в Соединенных Штатах. “Прокуроры уверяют, что Коломойский тайно приобрел десять других сталелитейных заводов в небольших городах от Огайо в Техас”, — пишет Pittsburgh Post-Gazette.

Что нашли у Коломойского

В 2006 — 2016 годах олигарх и его партнеры владели 13 сталелитейными заводами в США. Они были приобретены за деньги, незаконно выведены из украинского “Приватбанка”, пишет издание. Добавляется, что украинский олигарх завладел четырьмя офисными зданиями в Кливленде и роскошным отелем на 484 номера.

Что известно об обвинениях Коломойскому

Ранее Минюст США обвинил Коломойского и Боголюбова в использовании незаконно присвоенных средств для приобретения офисной многоэтажки в Кливленде.
По данным газеты, на заводах Коломойского в Соединенных Штатах был низкий уровень соблюдения безопасности и регулярно случались ситуации, где травмы получали сотрудники. Нарушения были замечены и в соблюдении норм экологии.
Как пишет газета, именно плохое управление, а также часть заводов впоследствии закрыли, что привело к потере количества рабочих мест. В отдельных случаях из-за нарушения в процедуре налоговых отчислений, травмированы и уволенные работники имели сложности с получением причитающихся им выплат.
Такие проявления имеют за собой опасные последствия, финансовые преступления, такие как отмывание денег, пишет газета.
Издание отмечает, что расследованием по средствам Коломойского занимается департамент юстиции США и правоохранительными органами Украины.

Санкции в отношении Коломойского

В августе 2020 года американский Минюст обвинил украинского олигарха в хищении и отмывании миллиардов долларов.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 5 марта, объявил о внесении в санкционного списка украинского бизнесмена Игоря Коломойского и членов его семьи из-за причастности к коррупции во время пребывания в должности председателя Днепропетровской ОГА в 2014-2015 годах.
В Госдепе при этом заявили, что в Блинкена есть “достоверная информация” о том, что Игорь Коломойский был замешан в значительной коррупции, будучи главой ОГА в 2014-2015 годах.



Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла — более трети
Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла — более трети
Мы сами себя чувствуем богатыми или бедными: социологическое исследование
Мы сами себя чувствуем богатыми или бедными: социологическое исследование
У женщин лишь 3% крупнейших компаний в Украине, чтобы догнать мужчин-бизнесменов нужно 250 лет
У женщин лишь 3% крупнейших компаний в Украине, чтобы догнать мужчин-бизнесменов нужно 250 лет
ДТП, смертность, COVIDный фонд и зарплата - неутешительная статистика
ДТП, смертность, COVIDный фонд и зарплата - неутешительная статистика
Мультимедиа
Смотреть еще
Путешествия / Видео / Выбор редакции
14-04-2021, 18:00
Виртуальные путешествия: Минэкологии и Google оцифровали еще 10 украинских Нацпарков
Виртуальные путешествия: Минэкологии и Google оцифровали еще 10 украинских Нацпарков
Уникальные пещеры для уникальных людей: дайвинг в Донбассе
Уникальные пещеры для уникальных людей: дайвинг в Донбассе
Андрей Лисецкий получил главный приз Международного кинофестиваля Docudays UA
Андрей Лисецкий получил главный приз Международного кинофестиваля Docudays UA
И козы тоже любят серфинг: любимица спортсмена покоряет волны вместе с ним
И козы тоже любят серфинг: любимица спортсмена покоряет волны вместе с ним
Украина в сотрудничестве с США реформирует гидрометеорологическую систему государства
Украина в сотрудничестве с США реформирует гидрометеорологическую систему государства
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены