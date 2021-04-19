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Денег на свою вакцину в Украине не хватает, вот и стоим в очереди...

21:30, 19 апр 2021
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В госбюджете Украины предусмотрены средства на программу по восстановлению собственного производства вакцин. Но выделенных Минфином ресурсов не хватит для того, чтобы восстановить полноценное вакцинное производство, о важности которого неоднократно говорил Президент Зеленский. Об этом в эфире телеканала Украина 24 рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас предусмотрены средства в государственном бюджете на создание биокластера. Этих средств будет недостаточно, но это все, что выделил Минфин, исходя из их понимания. Мы сейчас делаем соответствующий проект, потому что эти средства заложены только в этом году были. Это то, о что говорил Президент Зеленский еще в прошлом году - программа восстановления нашего вакцинного производства", - пояснил Степанов.
Вместе с тем глава Минздрава отметил, что речь идет не только о противодействии COVID-19, но и о будущих вирусах и болезнях, с которыми необходимо будет бороться. А, по его словам, делать это лучше собственными силами, поскольку, как показал опыт, страна, которая не имеет собственного производства вакцин вынуждена стоять в очереди за ними.
"Вакцинное производство не может быть дешевым, но это необходимо нам для того, чтобы просто выживать в этом мире. Если мы не будем иметь своего вакцинного производства в ближайшие 2-3 года, нас ожидают очень плохие последствия в будущем. Потому что никто не знает, как себя будет вести COVID-19 и какой вирус будет завтра. А то, что сейчас продемонстрировал мир с точки зрения гуманности с поставками вакцин - все увидели. Когда ты не имеешь собственного производства, то стоишь в очереди за вакцинами", - резюмировал он.


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