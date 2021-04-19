Самолеты будут летать на твердотельных электробатареях, сообщает НАСА

По данным НАСА, отдел исследований и разработок батарей SABERS решил с нуля создать твердотельные батареи для электрических самолетов. Целью отдела исследований и разработок является создание батареи нового типа с более высокой плотностью энергии, чем у существующей литий-ионной батареи, которая не будет терять емкость со временем, а риск возгорания будет ниже, пишет Hi-Tech Expert.

«Мы разработаем новый тип батареи с нуля, чтобы адаптироваться к условиям эксплуатации и требованиям к характеристикам электрического самолета, вместо того, чтобы выбирать среди существующих батарей», – заявил главный исследователь SABERS Рокко Виджиано.

Компания SABERS решила разработать твердотельные серно-селеновые батареи. По сравнению с литиевыми батареями эта батарея имеет меньший объем и более высокую плотность энергии и может использоваться непрерывно даже после удара. Кроме того, преимуществом этой батареи является использование дешевой и легкодоступной серы, что позволяет снизить затраты.

В твердотельной серно-селеновой батарее используется «пористый графен», ранее разработанный НАСА, который имеет очень высокую проводимость и очень легкий. Исследователи заявили, что разрядная емкость традиционных твердотельных батарей очень мала, но эта батарея почти удвоила разрядную емкость и может продолжать улучшаться в будущем.

SABERS заявила, что текущие стандарты безопасности для литиевых батарей для электромобилей ниже, чем для самолетов.

Исследовательская организация заявила, что пять факторов имеют решающее значение, а именно безопасность, плотность энергии, скорость разряда, дизайн упаковки и масштабируемость.



