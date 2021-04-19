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Власть / Общество / Природа

Площадь природно-заповедных территорий в Украине будет увеличена

19:00, 19 апр 2021
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Летом 2020 вновь Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины начало работать над очередным предоставлением ценным природным участкам статуса природно-заповедного фонда, сообщает Минприроды.

В этом году Указами Президента Украины к территорий природно-заповедного фонда были отнесены: ландшафтный заказник «Кручи» площадью 172,24 га в Донецкой области, ботанический заказник «Долина ирисов» площадью 19,9952 га и  
парк-памятник садово-паркового искусства «Адамовка» площадью 54,46 га во Львовской области. 
Такде будет создан национальный природный парк "Королевские Бескиды" площадью 8997 га во Львовской области.

Этими решениями к природно-заповедных территорий добавилось еще 9,243 тыс. га ценных земель.

На рассмотрении в Офисе Президента Украины находится 3 проекта Указов:

- об изменении границ национального природного парка «Верховинский», где предлагается включить в состав парка 1695,5 га в Ивано-Франковской области;

- об изменении границ Карпатского биосферного заповедника, которым предлагается включить в состав заповдиника 8381,6 га в Закарпатской области;

- об изменении границ национального природного парка «Меотида», которым предлагается включить в состав парка 580,2616 га в Донецкой области.

Это увеличит на 10,657 тыс. гектаров новых территорий ПЗФ.

Также уже согласованы министерствами и ведомствами проекты указов Президента Украины относительно: 
- создания национального природного парка «Куяльницкий» площадью 10801,198 га в Одесской области;
- создание национального природного парка «Пуща Радзивилла» площадью 24265,307 га в Ровенской области; 
- расширение территории национального природного парка «Вижницкий» на 131 га в Черновицкой области;
- расширение территории ботанического заказника «Староманзирський» на 99 га в Одесской области.

Это еще 35,296 тыс. га дополнительных земель к природно-заповедного фонда Украины.

В Миноприроды уже подготовлен проект Указа Президента Украины о создании национального природного парка «Холодный Яр» площадью 6833,5071 га в Черкасской области.

Общая площадь территорий, предлагаемых к заповеданию, составляет 62 031,1 га.


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