"Украина не принадлежит России!" - Зеленский дает европейским СМИ интервью о войне и мире





В интервью французской газете Le Figaro украинский гарант отметил, что украинское государство не может бесконечно "оставаться в прихожей" Евросоюза и НАТО. Текст опубликовали на сайте Офиса президента. Публикуем главное.

Украина - не собственность России

В интервью французской газете Le Figaro Президент подчеркнул, что украинцы не отдадут РФ Донбасс и Крым, и вообще ни клочка своей земли. Он отметил, что стране-агрессору не нужна сильная, независимая Украина, поэтому там "играют мускулами"

О "защите русскоязычных" на Донбассе

Также Владимир Зеленский назвал очень опасной риторику Путина и его окружения о "защите русскоязычных граждан" в ОРДЛО. К тому же не только для Украины, но и для всей Европы. Он напомнил, что сначала Россия ввела паспортизацию на оккупированном Донбассе, и сейчас там 250-300 тысяч человек с российскими документами.

О необходимости для Украины вступления в ЕС и НАТО

Президент заявил, что Украина не может постоянно быть на пороге вступления в Европейский Союз и членства в Североатлантическом альянсе. Он отметил, что европейские партнеры должны наконец перейти от разговоров к решениям в этих вопросах.

Запуск "ЧП-2" - это "энергетическая война"

Владимир Зеленский убежден: Россия пользуется тем, что в ЕС нет единой позиции по "Северному потоку-2". Хотя строительство и запуск газопровода - это вопрос "энергетической войны". Реализация же этого проекта, считает президент, приведет к проигрышу не только Украины, но и подтвердит, "что так поступать нельзя"

Гтовы к любому развитию событий

Помимо интервью французскому изданию Le Figaro на сайте ОП появилось также интервью итальянской газете La Repubblica.

Зеленский сказал, что Украина готова к любому развитию событий на Донбассе и страха перед возможным нападением у него нет:

«… Мы готовы к любым вариантам развития событий - учитывайте, что война против нас продолжается с 2014 года. И это - жестокая война с применением беспилотников, артиллерии, бронетехники, мин. Только за последние три месяца мы потеряли около 30 военных, гибнут и мирные жители Донбасса. На восточной границе и в Крыму Россия разместила около 80 000 военных, к которым следует добавить еще тридцать тысяч пророссийских боевиков и официальных военных РФ на Донбассе».

Зеленский подчеркнул, что Россия дестабилизирует ситуацию не только в Украине, но и в Европе: «Любая попытка расширить агрессию против Украины будет означать удар по безопасности всей Европы»

Еще президент рассказал о поддержке Украины со стороны стран ЕС, Великобритании, США и Канады. Правда, когда ему задали прямой вопрос о том, что 2014 году ни НАТО, ни ведущие мировые державы не вмешались в ситуацию - ушел от прямого ответа через общие формулировки:

«В истории человечества было много моментов, когда надо было действовать решительно, чтобы не допустить трагедии. Захват Крыма изменил очень много в жизни Европы - даже если не все европейцы осознают, какие изменения произошли. Оккупированный Крым стал источником опасности для всего региона Черного моря… Более того, поведение Москвы может вдохновить и другие страны забрать у соседей часть территорий».

Зеленский в который раз намекнуть западным партнерам, что пора бы дать Украине ПД и признал, что из миролюбивого президента превратился «милитаристского». Объяснил это тем, что таким его сделали попытки прекратить войну. При этом в интервью опять же есть уже привычные нотки призыва к диалогу: «Мы всегда готовы вернуться к содержательной дипломатической беседы, призываем Россию к этому же...»

Он рассказал о ключевых, по его оценке, условиях для прекращения войны на Донбассе: реалистичная позиция; справедливость на переговорах; готовность выполнять те обязательства, которые берутся сторонами. И «главное, чтобы Россия делала то же самое».







