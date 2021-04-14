У пенсионерки из Севастополя, которую оккупанты приговорили к 12 годам заключения, ухудшается здоровье

У 66-летней украинки Галины Довгополой, которую недавно так называемый Севастопольский городской суд незаконно приговорил к 12 годам лишения свободы, ухудшилось состояние здоровья. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале, передает УНН.

По словам Денисовой, после этапирования пенсионерки в следственный изолятор в Симферополе, из-за обострения болезни позвоночника у нее усилился болевой синдром, слабость в мышцах ног, зоне таза и периодически возникает их онемение.

Также пенсионерка жалуется на периодические гипертонические кризы из-за того, что не получает лечения гипертонической болезни.

Денисова пишет, что в нарушение статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными руководство и медработники СИЗО игнорируют просьбы предоставить женщине необходимую медицинскую помощь. Это может привести к серьезным осложнениям со здоровьем.

"Такие преступные действия в отношении Галины Довгополой расцениваю как пытки и жестокое обращение, что нарушает статью 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - указывает омбудсмен.

Также Галину Довгополу лишили права обжаловать приговор, этим ограничили ее право на справедливый суд.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием безотлагательно восстановить нарушенные права Галины Довгополой, а именно немедленно осуществить медицинское обследование и предоставить полный комплекс лечения", - добавила Денисова.

Напомним

В конце ноября 2019 года ФСБ заявила о задержании во временно оккупированном Крыму женщины по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины. Российская спецслужба утверждает, что пенсионерка "целенаправленно собирала секретные данные военного характера". Ей инкриминируют нарушение статьи 275 УК России ( "государственная измена").

Незаконный "Севастопольский городской суд" признал виновной в государственной измене 66-летнюю гражданку Украины Галину Довгополу. Женщине присудили 12 лет лишения свободы.