Виртуальные путешествия: Минэкологии и Google оцифровали еще 10 украинских Нацпарков

В прошлом году в Украине были оцифровані первые шесть заповедных объектов. А в этом году в рамках совместного проекта Минэкологии и Google созданы виртуальные туристические маршруты и панорамы еще для 10 национальных природных парков. Отныне каждый в любое время может осуществить виртуальное путешествие экологическими тропами, речными маршрутами, посетить Скалы Довбуша или Мертвое озеро, Источник Бук или Имение Святого Николая...
Віртуальні подорожі, особливо під час карантину, дозволяють відволіктися від буденності та насолодитися краєвидами України.
«Ми йдемо в ногу з часом. Оцифровані національні парки, це не лише нові можливості для розвитку природоохоронної сфери. Передусім, це популяризація захоплюючих українських краєвидів далеко за її межами. Це ще один спосіб продемонструвати, що Україна дивовижна і нею варто подорожувати», - зазначив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.
Нагадаємо, що торік у рамках проєкту було оцифровано перші шість заповідних об'єктів: https://bit.ly/3sBp3fu.
Переходьте за посиланнями та подорожуйте заповідними територіями України:
Національний природний парк «Вижницький»
Національний природний парк «Ужанський»
Національний природний парк «Гуцульщина»
Музей "Бджільництво Гуцульщини"
Національний природний парк «Сколівські Бескиди»
Національний природний парк «Зачарований край»
Національний природний парк «Черемоський»
Церква Святого Івана Хрестителя
Національний природний парк «Верховинський»
Національний природний парк «Карпатський»
Національний природний парк «Дермансько-Острозький»
Екологічна стежка від Волині до Поділля
Національний природний парк «Кременецькі гори»