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Виртуальные путешествия: Минэкологии и Google оцифровали еще 10 украинских Нацпарков
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Виртуальные путешествия: Минэкологии и Google оцифровали еще 10 украинских Нацпарков

18:00, 14 апр 2021
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В прошлом году в Украине были оцифровані первые шесть заповедных объектов. А в этом году в рамках совместного проекта Минэкологии и Google созданы виртуальные туристические маршруты и панорамы еще для 10 национальных природных парков. Отныне каждый в любое время может осуществить виртуальное путешествие экологическими тропами, речными маршрутами, посетить Скалы Довбуша или Мертвое озеро, Источник Бук или Имение Святого Николая...

Віртуальні подорожі, особливо під час карантину, дозволяють відволіктися від буденності та насолодитися краєвидами України.

«Ми йдемо в ногу з часом. Оцифровані національні парки, це не лише нові можливості для розвитку природоохоронної сфери. Передусім, це популяризація захоплюючих українських краєвидів далеко за її межами. Це ще один спосіб продемонструвати, що Україна дивовижна і нею варто подорожувати», - зазначив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

Нагадаємо, що торік у рамках проєкту було оцифровано перші шість заповідних об'єктів: https://bit.ly/3sBp3fu.

Переходьте за посиланнями та подорожуйте заповідними територіями України:

Національний природний парк «Вижницький»

Гора Стіжок 

Урочище Лужки

Джерело Бук

Національний природний парк «Ужанський» 

Кордон Кременець-Тройстик

Дуб Чемпіон

Національний природний парк «Гуцульщина»

Полонина Росохата

Маєток Святого Миколая

Музей "Бджільництво Гуцульщини"

Національний природний парк «Сколівські Бескиди» 

Крушельницьке лісництво

Мертве озеро

Палац Гредлів

Національний природний парк «Зачарований край» 

Скелі Смерековий Камінь

Піший маршрут

Національний природний парк «Черемоський»

Ставок Кляуза Перкалаб

Церква Святого Івана Хрестителя

Чорний Діл

Національний природний парк «Верховинський»

Еколого-освітній візит-центр

Гора Діл

Національний природний парк «Карпатський»

Скелі Довбуша

Гора Маковиця

Полонина Маковиця

Національний природний парк «Дермансько-Острозький»

Бущанський заказник

Урочище Зінків камень

Екологічна стежка від Волині до Поділля

Національний природний парк  «Кременецькі гори»

Кременецька фортеця

Дівочі скелі

Джерело Святої Анни

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