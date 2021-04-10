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Промышленность / Техноблог

Объем производства предприятий "Укроборонпрома" растет

18:18, 10 апр 2021
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"Укроборонпром" похвастался увеличением объемов производства. Больше всего было проведено работ в области авиастроения и авиаремонта - на сумму более 3,2 млрд грн.

Общий объем производства (товары, работы, услуги) предприятий "Укроборонпрома" в первом квартале текущего года приблизился к 7 млрд грн в денежном эквиваленте, что на 5,1% превышает показатель аналогичного периода 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна Укроборонпром.
"Наибольший вклад в достижение общего результата - более 3,2 млрд грн - сделан в области авиастроения и авиаремонта. Объем производства высокоточного оружия и боеприпасов превысил 1,4 млрд грн. Предприятия, входящие в управление бронетанковой техники, изготовили продукции, выполнили работ и оказали услуг более чем на 1,3 млрд грн. Доля направлений радиолокации, радиосвязи и специальных приборов составляет более 0,6 млрд грн, а судостроения, судоремонта и морской техники - более 0,3 млрд грн", - сказано в сообщении.
Наибольший рост наблюдается в сферах авиастроения и авиаремонта (28%), радиолокации (28%) и изготовления высокоточного оружия и боеприпасов (25%).
Кроме этого, в первом квартале 2021 года предприятия-спецэкспортеры увеличили объемы экспортно-импортных операций (отгрузка продукции/поступление средств) на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Укроборонпром: что известно
Государственный концерн "Укроборонпром" был создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвуют в военно-техническом сотрудничестве.

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